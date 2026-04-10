J2のコンサドーレ札幌は10日、札幌U―18監督の倉持卓史氏（29）を9日付で解任したと発表した。複数のアカデミースタッフおよび複数の所属選手に対するパワーハラスメントに該当する行為が確認されたため。

同サイトで「弊クラブU-18監督によるパワーハラスメントに関する調査結果および処分について」とし、「この度、弊クラブU-18監督による、複数のアカデミースタッフおよび複数の所属選手に対するパワーハラスメントに該当する行為（以下、ハラスメント行為といいます）が確認されましたので、本件に関する調査結果、処分および再発防止策を以下の通りご報告いたします」とパワハラが確認されたことを報告。

調査結果から「複数のスタッフに対する威圧的および否定的な言動」「複数の選手に対する過度な身体的接触」があったと説明し、9日付で「本件の重大性に鑑み、以下の通り処分を決定いたしました」と契約解除（解任）したことを発表した。

再発防止策についても6項目を提示したうえで、石水創代表取締役社長は「この度、弊クラブのアカデミーにおいて、大切な選手およびスタッフに対するパワーハラスメントが発生しましたこと、関係者の皆様に心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。「子どもたちを守り導くべき立場にある指導者が、自ら不適切な身体的接触や尊厳を傷つける言動をとっていた事実は、指導者としてのあり方を著しく欠くものであり、到底見過ごすことはできません」などとコメントした。