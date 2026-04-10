◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-ヤクルト（10日、東京ドーム）

巨人のドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手がヤクルトとの3連戦初日に先発登板し、6回途中1失点で降板となりました。

竹丸投手は今季、ルーキーながら開幕投手を任され、6回1失点の好投でプロ初勝利を収めました。

今季3度目のマウンドに上がった竹丸投手。この日は両チーム無得点で迎えた2回、連打で1アウト1、2塁のピンチを迎えますが、味方の守備に助けられ、先制点は与えません。

その後2点をもらった竹丸投手は4回、3連打で1アウト満塁のピンチを背負うと増田珠選手に犠牲フライを放たれ、1点を返されます。なおも2アウト1、2塁のピンチで7番・赤羽由紘選手と対戦すると竹丸投手はマウンドでバランスを崩し、投げたボールは大きく左へ。このボールで2塁ランナーがスタートし3塁へ向かいますが、キャッチャーの岸田行倫選手が素早く3塁へ送球しタッチアウトとなり、ピンチを切り抜けました。

そのまま1点リードで迎えた6回、古賀優大選手にヒットを浴びると、岩田幸宏選手に初球をとらえられ、2アウト1、3塁のピンチ。竹丸投手はここで降板となりました。

その後代わった船迫大雅投手が後続を打ち取り、無失点で切り抜けました。

竹丸投手はこの日、5回2/3を84球、被安打8、2奪三振、与四球1、1失点の内容。2勝目の権利を得ました。