シャイトープ、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』OPテーマ「リフレイン」5月13日シングルリリース＆4月15日先行配信決定！

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シャイトープが、ニューシングル「リフレイン」を5月13日にリリース。さらに、CDリリースに先駆け、表題曲「リフレイン」が4月15日に先行配信される。

「リフレイン」は、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』OPテーマとして書き下ろされた楽曲で、大切な存在へのピュアな想いに、切なさと儚さが滲む。3人の音にストリングスが絡み合うことで、美しくエモーショナルな世界が広がる楽曲となっている。

シングルは通常盤と期間生産限定盤の2形態で発売。期間生産限定盤は、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』描き下ろし絵柄デジパック仕様となっており、ノンクレジットオープニングムービーを収録したBlu-rayが付属する。

また、リリースの発表に合わせて、ジャケット写真も公開された。

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』は4月7日(火)よりTOKYO MX、静岡朝日テレビ、テレビ愛知、KBS京都、サンテレビ、AT-X、BS11で放送中。

さらに、2026年9月5日(土)に豊洲PITにて、シャイトープ史上最大規模となるワンマンライブの開催が決定した。本公演は、本日放送されたFm yokohama「ピロートープ」内でサプライズ発表された。あわせて、オフィシャルファンクラブ「もぐらのす」では、本日よりチケットの最速先行受付がスタートしており、受付は4月19日(日)23:59までとなっている。

また、シングル「リフレイン」の通常盤と期間生産限定盤の初回仕様には、本公演のチケット先行応募チラシが封入される。

●楽曲情報

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』OPテーマ

シャイトープ

「リフレイン」

作詞・作曲：佐々木想 編曲：花井諒、シャイトープ

●配信情報

「リフレイン」

2026年4月15日先行配信

配信リンクはこちら

https://erj.lnk.to/JyxO8x

●リリース情報

シングル

「リフレイン」

2026年5月13日発売

CD予約はこちら

https://erj.lnk.to/U4wykO

【通常盤（CD）】



品番：ESCL-6238

価格：￥1,200（税込）

＊初回仕様：CD封入先行ライブ抽選申込チラシ封入

【期間生産限定盤（CD+Blu-ray）】



品番：ESCL-6239〜6240

価格：￥2,200（税込）

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』描き下ろし絵柄デジパック仕様

＊初回仕様：CD封入先行ライブ抽選申込チラシ封入

＜CD＞

1リフレイン

2 2025

3 リフレイン (Instrumental)

4 2025 (Instrumental)

＜Blu-ray＞

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』ノンクレジットオープニングムービー

●作品情報

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』

TOKYO MX、静岡朝日テレビ、テレビ愛知、KBS京都、サンテレビ、AT-X、BS11にて放送開始。

TOKYO MX 毎週火曜24:30〜

静岡朝日テレビ 毎週火曜24:45〜

テレビ愛知 毎週火曜26:05〜

KBS京都 毎週火曜24:30〜

サンテレビ 毎週火曜24:30〜

AT-X 毎週火曜23:30〜（リピート放送：毎週木曜11：30〜/毎週月曜17：30〜）

BS11 毎週火曜24:30〜

＜イントロダクション＞

愛川素直の身代わりとして、目立たないように日常をやり過ごす『レプリカ』のナオ。

素直が行きたくないときは代わりに学校に行き、勉強や運動を頑張るのも、すべてはオリジナルである素直を助けるため……

それなのに―

ある日、恋に落ちてしまう。

たったそれだけで、ナオの日常は鮮やかに変わってゆく。

制服デートも、内緒の約束も、キラキラ輝く二人だけの特別な時間。

今だけはどうかこのまま――そう願うほど、ナオは素直に言えないことが増えてゆく。

素直もまた、変わってゆくナオを感じ、焦りを抱くようになって……

海沿いの街で繰り広げられる、甘くて、ちょっぴり不思議な青春ラブストーリー。

【STAFF】

原作：榛名丼(電撃文庫/KADOKAWA刊)

キャラクター原案：raemz

監督：木村隆一

シリーズ構成：篠塚智子

脚本：篠塚智子森江美咲

キャラクターデザイン：安彦英二

美術監督：川崎美和

美術デザイン：藤瀬智康

色彩設計：土居真紀子

プロップデザイン：久保川絵梨子

【CAST】

ナオ/愛川素直：諸星すみれ

真田秋也：鈴木崚汰

広中律子：高田憂希

森すずみ：名塚佳織

望月隼：福山潤

佐藤梢：日高里菜

吉井春華：仲村宗悟

撮影監督：頓所信二

編集：小野寺絵美

音響監督：木村隆一

音楽：はらかなこ

音楽制作：KADOKAWA

オープニングテーマ：シャイトープ『リフレイン』

エンディングテーマ：asmi『あわ』

アニメーション制作：Voil

●ライブ情報

シャイトープ ワンマンライブ 2026

2026年9月5日(土) 東京・豊洲PIT

開場 16:00／開演 17:00

料金

チケット代：全自由 4,500（税込）

※小学生以上チケット必要／未就学児入場不可

※ドリンク代別途必要

オフィシャルFC先行

4月6日(月)26:00〜4月19日(日)23:59

公演の詳細はこちら

https://shytaupe.com/

＜シャイトーププロフィール＞

Vocal/Guitar佐々木想、Bassふくながまさき、Drumsタカトマンダからなるスリーピースバンド。

2022年6月、京都の大学時代の仲間で結成。2023年4月にリリースした「ランデヴー」が注目を集め、同年8月にSpotifyバイラルトップ50の1位を獲得。ストリーミング総再生回数は3億回を突破している。主要大型フェスに多数出演するなど精力的にライブを行い、2024年7月にメジャーデビュー。温かく優しい演奏、時に奏でる激しいロックンロール、Vo./Gt.佐々木想による力強く美しい歌声、日々の葛藤や恋心への向き合う心情を素直に表現した繊細な歌詞が魅力。

＜asmiプロフィール＞

気づけばそばにいる、あなたの毎日に寄り添う歌。唯一無二の愛らしい歌声で、恋愛の悩みや日常で誰しもが抱える想いを歌う新世代のポップアイコン。

「PAKU」やMAISONdesに参加した「ヨワネハキfeat. 和ぬか, asmi」で大きなバズを起こし”SNSで最も使われる歌声”と呼ばれた。「うる星やつら」や「ポケットモンスター」をはじめ数々のTVアニメのテーマソングも担当しており、2025年は「日々は過ぎれど飯うまし」や「カッコウの許嫁Season2」OPを担当。

2026年6月より韓国含む全5会場にて「asmi special live tour 2026“Lovers Weekend”」を開催。

©榛名丼/KADOKAWA/レプリカだって、恋をする。

関連リンク

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』公式サイト

https://replico.jp/

シャイトープオフィシャルサイト

https://shytaupe.com/