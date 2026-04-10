AKB48千葉恵里、ミニスカ＆ニーハイ“数億年ぶり”お花見のコーデ披露「桜に負けない可愛さ」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/04/10】AKB48の千葉恵里が4月9日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのお花見コーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳AKB人気メンほっそり美脚で座り込む
千葉は「数億年ぶりにお花見してきたよ 寒くて風強かった、笑」とつづり、桜の下でお花見を楽しむ様子を複数枚投稿。「まだ咲いてて良かったああ」と記し、赤のトップスにデニムのミニスカート、黒のニーハイソックスを合わせたコーディネートを披露した。シートの上でドーナツやファストフードを前にして、美しい脚のラインが際立つ笑顔ショットを公開している。
この投稿に、ファンからは「桜に負けない可愛さ」「スタイル抜群」「ミニスカとニーハイの組み合わせが天才」「お花見コーデ似合ってる」「美脚すぎる」「春の妖精かと思った」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆千葉恵里、ミニスカお花見コーデ披露
千葉は「数億年ぶりにお花見してきたよ 寒くて風強かった、笑」とつづり、桜の下でお花見を楽しむ様子を複数枚投稿。「まだ咲いてて良かったああ」と記し、赤のトップスにデニムのミニスカート、黒のニーハイソックスを合わせたコーディネートを披露した。シートの上でドーナツやファストフードを前にして、美しい脚のラインが際立つ笑顔ショットを公開している。
◆千葉恵里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「桜に負けない可愛さ」「スタイル抜群」「ミニスカとニーハイの組み合わせが天才」「お花見コーデ似合ってる」「美脚すぎる」「春の妖精かと思った」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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