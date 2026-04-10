有村藍里（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/10】タレントの有村藍里が4月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。タイトなショート丈トップスの春のコーディネートを公開した。

【写真】有村架純の姉、ウエストチラリ抜群スタイルコーデ

◆有村藍里、ショート丈トップスから美ウエストチラリ


有村は「まだ寒かった…」と記し、桜並木をバックにしたショットを公開。白黒ボーダー柄のタイトなショート丈トップス姿で引き締まった美しいウエストをのぞかせている。

◆有村藍里の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「春コーデ可愛い」「ウエストのくびれが綺麗」「スタイル抜群」「笑顔が素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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