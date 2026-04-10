有村藍里、美ウエスト輝くショート丈トップス春コーデ公開「スタイル抜群」「くびれが綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/04/10】タレントの有村藍里が4月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。タイトなショート丈トップスの春のコーディネートを公開した。
【写真】有村架純の姉、ウエストチラリ抜群スタイルコーデ
有村は「まだ寒かった…」と記し、桜並木をバックにしたショットを公開。白黒ボーダー柄のタイトなショート丈トップス姿で引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「春コーデ可愛い」「ウエストのくびれが綺麗」「スタイル抜群」「笑顔が素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】有村架純の姉、ウエストチラリ抜群スタイルコーデ
◆有村藍里、ショート丈トップスから美ウエストチラリ
有村は「まだ寒かった…」と記し、桜並木をバックにしたショットを公開。白黒ボーダー柄のタイトなショート丈トップス姿で引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
◆有村藍里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「春コーデ可愛い」「ウエストのくびれが綺麗」「スタイル抜群」「笑顔が素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】