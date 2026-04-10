宮崎県都城市で9日、豚熱の疑いがある豚が確認された問題で、10日、遺伝子検査の結果、陽性が確認されました。

霧島市では消毒用の消石灰を配布されるなど警戒を強めています。

国の遺伝子検査の結果、陽性が確認されたことから、宮崎県は、この農場で飼育する5500頭の殺処分を開始しました。

県では、10日午後、畜産関係団体など関係者を集め、防疫対策会議を開き、今後の対応を協議しました。

これまでに県内の養豚場で豚熱に感染疑いがあるブタは見つかっていませんが、県では、各農場に消毒の徹底や、野生動物の侵入を防ぐ防護柵の設置を改めて指導することなどを確認しました。

（県農政部家畜防疫対策課 米丸敏朗課長）「県内どこで豚熱が発生してもおかしくない状況」「強い危機感を持って臨んでいます」

一方、都城市と接する霧島市では、県境に近い7つの養豚場に対して消毒用の消石灰の配布しました。

（養豚農家）「心配。毎月ワクチンは打っているが、それだけでは安心できない」

（養豚農家）「指示に従いながら豚舎内を監視していきたい」

霧島市では、市内の養豚場に、豚舎の柵の点検や、関係者以外施設に近づかせないなど対策の徹底を呼びかけています。

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