ドル円１５９．２５近辺、ユーロドル１．１７１０近辺＝ロンドン為替



ロンドン昼に向けて、ドル円は159.25近辺、ユーロドルは1.1710近辺での推移。ドル円はロンドン朝方に159.37付近まで買われたあとは、159円台前半に高止まりしている。反落の動きは159.10台までと限定的。



ユーロドルは足元で高値を1.1713付近に伸ばしている。ウクライナ大統領側近、プーチン氏と合意に近づいているとみている(ブルームバーグ)との報道を受けてユーロ買いが広がった。報道前のロンドン序盤には1.1678付近まで下押しされる場面があった。ユーロドルの値動きを反映して、ドル指数は上昇から低下に転じている。



ユーロ円も報道を受けて買われている。ロンドン序盤の186.10付近から足元では高値を186.52付近に伸ばしてきている。



このあとのNY市場では3月米消費者物価指数（CPI）が発表される。併せて、3月カナダ雇用統計の発表も予定されている。市場では3月米インフレに中東有事がどの程度の影響を与えたのかが注目されている。事前予想では前年比+3.4％と2月の+2.4％から１％ポイントの大幅上昇が見込まれている。



USD/JPY 159.23 EUR/USD 1.1712

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