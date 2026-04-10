【裏ワザ】とろ〜り「目玉焼き」はアレを振りかけるとおいしく作れる！

まるでお店のように見事な目玉焼きを、自分でも作ってみたいですよね。そこで試してほしいのが、とろ〜り「目玉焼き」を作れる裏ワザ！ 家にあるアレを振りかけるだけで、好みの固さの目玉焼きに仕上げることができるんですよ。とろとろの黄身のおいしさをさっそく味わってみませんか？

目玉焼きの裏ワザ

まず、熱くしたフライパンに卵を優しく落とします。そして、白身に「塩」を振りかけましょう。こうすることで白身が固まりやすくなるというわけ。あとはフタをして好みの固さに仕上げればできあがり。



実際に試した人も大成功！

「こんなに綺麗にできたのは初めてです！」「うわぁ〜！本当に失敗しない」「水を入れずに焼く所が気に入りました」など、つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）でも喜ばれています。





白身よりも黄身のほうが早く固まりやすいのですが、塩を振ることで双方の時間差が解消され、卵全体が好みの固さに仕上がりやすくなる裏ワザ。今までなかなか上手に焼けなかった人も、これでシェフのように上手に作れそうですね。我が家の食卓に、プロ級の目玉焼きを登場させましょう！