西口プロレス、長州小力めぐる報道を謝罪「信頼回復に努めてまいる所存」【報告全文】
ピン芸人の長州小力（54）が10日、一部報道をめぐり、所属の西口プロレスの公式YouTube上で謝罪した。同団体は、公式Xでも謝意を伝えている。
【写真】先月に54歳の誕生日を迎えたことを報告していた長州小力
小力は、1972年2月5日生まれ。プロレスラー・長州力のものまねで人気を博し、2005年の『R-1ぐらんぷり』（現・R-1グランプリ）では決勝にも進出した。
■報告全文
【弊社所属タレントに関するお詫び】
平素より格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。このたび弊社所属タレントである長州小力が道路交通法違反により、世間をお騒がせしていることについてお詫び申し上げます。
正式処分につきましては慎重に協議の上、後日あらためて公表させていただきます。また、本件に関する本人からのコメントにつきましては、動画にてご報告させていただきます。
弊社といたしましては、本件を重く受け止め、所属タレントおよび全従業員に対するコンプライアンス意識の一層の徹底を図るとともに、再発防止策を講じ、信頼回復に努めてまいる所存でございます。
改めまして、このたびの不祥事につきまして深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2026年4月10日
西口エンタテインメント株式会社
代表取締役 宮成強稔
【写真】先月に54歳の誕生日を迎えたことを報告していた長州小力
小力は、1972年2月5日生まれ。プロレスラー・長州力のものまねで人気を博し、2005年の『R-1ぐらんぷり』（現・R-1グランプリ）では決勝にも進出した。
■報告全文
【弊社所属タレントに関するお詫び】
平素より格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。このたび弊社所属タレントである長州小力が道路交通法違反により、世間をお騒がせしていることについてお詫び申し上げます。
弊社といたしましては、本件を重く受け止め、所属タレントおよび全従業員に対するコンプライアンス意識の一層の徹底を図るとともに、再発防止策を講じ、信頼回復に努めてまいる所存でございます。
改めまして、このたびの不祥事につきまして深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2026年4月10日
西口エンタテインメント株式会社
代表取締役 宮成強稔