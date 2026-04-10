京都府南丹市で行方が分からなくなっている小学6年生。きょうも捜索が続く中、男子児童が通う小学校では、新学期の授業が始まりました。

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「午前8時です。強い雨が降る中、安達さんの通っている学校では、きょうから授業が始まります。保護者が付き添い、登校する姿も見られます」

新学期が始まった安達さん（11）が通っている小学校。

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「午前8半すぎです。学校では授業が始まりました」

不安な思いは拭えぬまま、きょう、授業が始まりました。

安達さんが行方不明になって、きょうで18日が経ちました。通学用かばんの発見以外、いまだ手がかりはありません。

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「きのう規制線が張られていた場所は、今は通れるようになっています。少し入ってみると、左手は竹林になっています。少し奥はたくさんの木が生えている場所となっています」

きのう警察がドローンなどを使って捜索していた場所では、一部、規制線が外れていました。足を踏み入れてみると、人気はなく、あまり手入れの行き届いていない場所であることが分かります。

午前10時半ごろには、きょうの捜索に携わる捜査員達が集まっていました。そして…

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「午前11時前です。きのう捜索が行われたエリアに、きょうも雨の中、警察による捜索が行われます。手にはシャベルを持っている捜査員もいます」

きのうに引き続き、きょうも同じ場所で行われた捜索。捜査員らは棒やシャベルを使い、地面や斜面に手がかりがないか捜していました。

近隣住民は、この場所について…

近隣住民

「狩猟の人が行くぐらいで、一般の人は行かないと思う。人が近づくようなところではない。両サイドが杉だから、暗いし、歩けない」

警察によると、きょうも南丹市内全域を50人態勢で捜索したということです。

安達さんは身長134.5センチのやせ型で、ベージュのズボンに灰色のトレーナーを着ていたということで、警察は引き続き、情報提供を求めています。

【南丹警察署 生活安全課】

（0771）62-0110