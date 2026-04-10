リニューアルが進む新潟駅。その駅前の広場に新たな交番が開設され4月10日、開所式が行われました。



駅周辺から万代島エリアまでの中心地を管轄する大規模な交番に生まれ変わり、地域の安全を見守ります。



＜記者リポート＞

「整備が進む万代広場の一角に新潟の玄関口を守る拠点が誕生しました」



新潟駅の景観に合わせ、しま模様にデザインされた交番。



4月6日に開設された新潟駅前交番です。





10日に開所式が行われ、関係者が完成を祝いました。新潟中央警察署が管轄する新潟駅前交番。旧新潟駅前交番と東大通沿いにあった万代交番を統合し、新潟駅から万代地区、万代島地区という広い範囲を管轄します。警察官22人が配属され、交番としては県内最大規模です。交番内には新たに女性警察官用の宿直室などができたほか、窓口ではできないような相談事ができるよう、プライバシーに配慮した相談スペースも設けられました。さらに、入口すぐに設置された「電話機」。アウトドアホンと呼ばれるものでパトロールなどで交番に警察官がいなくても直接新潟中央署と通話できるシステムです。【新潟駅前交番 上村康弘所長】「地域住民のみなさんはもちろん新潟駅を訪れるみなさんから頼りにされ愛される交番となるよう精一杯努めてまいりたい」新潟駅前交番は再開発によりにぎわいが増す新潟駅周辺の安心・安全を守る役割が期待されます。