崎山蒼志が、4月15日にリリースするニューアルバム『good life, good people』より、4月8日に先行配信した「ending routine feat. 原口沙輔」のリリックビデオを公開した。

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崎山と同世代である原口沙輔との共作となる本楽曲は、崎山と原口が2人でスタジオに入り、原口がビートを刻み、崎山がポロっと弾いたギターをiPhoneで録ったりと、それぞれの自由な発想が詰まった楽曲となっている。

公開されたリリックビデオは、楽曲のハイパーポップなニュアンスとネットミーム的な要素も組み合わさり、繰り返し開く扉が抜け出せないルーティンの不穏さも表現した、引き込まれるように何度も見たくなる映像となっている。

なお崎山は、6月12日には本アルバムの発売を記念した同名のライブを開催。アルバム収録曲のほか、崎山のライブを語る上で欠かせない楽曲の数々を披露する予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）