モンテカルロ・マスターズ

大会期間：2026年4月5日～2026年4月12日

開催地：モナコ モンテカルロ

コート：クレー（赤土）

結果：[マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス] 1 - 2 [マヌエル ギナール / ギド アンドレオッシ]

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モンテカルロ・マスターズ第6日がモナコ モンテカルロで行われ、男子ダブルス準々決勝で、第1シードのマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスと第8シードのマヌエル ギナール / ギド アンドレオッシが対戦した。

第1セットはマヌエル ギナール / ギド アンドレオッシが6-4で先取。第2セットはマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスが6-4で奪い返したが、第3セットはマヌエル ギナール / ギド アンドレオッシが10-8で制し、マヌエル ギナール / ギド アンドレオッシがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-10 19:52:05 更新