【テニス速報】 モンテカルロ・マスターズ 第6日 マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス vs マヌエル ギナール / ギド アンドレオッシ
モンテカルロ・マスターズ
大会期間：2026年4月5日～2026年4月12日
開催地：モナコ モンテカルロ
コート：クレー（赤土）
結果：[マルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョス] 1 - 2 [マヌエル ギナール / ギド アンドレオッシ]
モンテカルロ・マスターズ第6日がモナコ モンテカルロで行われ、男子ダブルス準々決勝で、第1シードのマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスと第8シードのマヌエル ギナール / ギド アンドレオッシが対戦した。
第1セットはマヌエル ギナール / ギド アンドレオッシが6-4で先取。第2セットはマルセル グラノリェルス / オラシオ セバジョスが6-4で奪い返したが、第3セットはマヌエル ギナール / ギド アンドレオッシが10-8で制し、マヌエル ギナール / ギド アンドレオッシがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-10 19:52:05 更新