山形県内出身の戦没者を悼む拝礼式がきょう、千歳山霊苑で行われ、参列者たちが

平和への祈りを捧げました。

【写真を見る】「平和は最高に尊い」県内出身の戦没者を悼む拝礼式 平和への祈り捧げる（山形）

山形市あこや町にある千歳山霊苑は、日清戦争が終わった翌年の１８９６年に山形陸軍墓地として設置されました。

ここには太平洋戦争などで亡くなった県内出身の戦没者およそ４万人がまつられています。きょうは戦没者の遺族らおよそ１８０人が集まり、祈りを捧げました。

県遺族会の冨澤善右衛門会長は２歳のときに太平洋戦争で父親を亡くしました。

県遺族会 冨澤善右衛門 会長「５歳ぐらいになって父親がいないのはなぜだろう、戦争はなんだろうと考えるようになった。（父は）後から帰ってくるんじゃないかな、どこかで生きているんじゃないかなと自分なりに思って、そんな期待をずっと…」

県遺族会 冨澤善右衛門 会長「大事な生命を殺し合いに使うという戦争なんか絶対にあってはならない。私は平和をどこまでも訴えていきたいと思う」

■「平和は最高に尊い」

世界では今も争いが絶えない中、日本では戦争を知らない世代が増えています。

戦争で父親を亡くした遺族「平和は最高に尊いこと。（今年は）父と一緒に世界のかわいそうな子どもたちや女の人などを考えながらきょうは参加させていただいた」

戦争で父親を亡くした遺族「８０年の区切りで去年はいろいろな行事があったが、やはりそれだけではなく、戦争で亡くなった人がいるということを毎年毎年思っていただければ」

遺族や語り部の高齢化が進む中、戦争の記憶と平和の尊さをいかに語り継いでいくかが課題となっています。