SKY-HI『D.U.N.K. Showcase』より「ID」のライブ映像公開！にSHUNTO（BE:FIRST）、RYUKI（MAZZEL）ら集結

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SKY-HIが「ID」のライブ映像を公開した。

■『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』DAY1の疑似ライブ配信も

この映像は、BE:FIRSTのSHUNTO、MAZZELのRYUKI、INIの池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）、DA PUMPのKIMIを迎え、先日開催された音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』DAY1で披露されたもの。

「ID」は、2025年12月12日に配信リリースされた『Success Is The Best Revenge』および4月15日に発売されるアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』に収録。SHUNTO（BE:FIRST）、RYUKI（MAZZEL）に加え、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、FELIPを迎えたバージョンも発表されている。

ダンス＆ボーカルグループによるラップが世界的なトレンドとなる以前から、ジャンルの狭間で誤解や不条理と闘ってきたSKY-HIが、ボーイズグループ界の実力派ラッパーを客演に迎え、スキルフルなマイクリレーを繰り広げる一曲だ。

なお、このたび公開されたパフォーマンス映像を含む『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』DAY1の模様は、動画配信サービス「Hulu」にて、4月11日18時から疑似ライブ配信される。

■リリース情報

2026.04.15 ON SALE

ALBUM『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』

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SKY-HI OFFICIAL SITE

https://skyhi.tokyo/