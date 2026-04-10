4月8日に35歳の誕生日を迎えた元AKB48の高橋みなみが自身のInstagramを更新。《4月8日 35歳になりました》とケーキの大皿を抱えた画像を添えてアップした。

「投稿では《日々支えてくださるファンの皆さん そして友人、家族に心から感謝》ともコメント。サブスクの開始も報告し、今後もいろいろチャレンジしていきたいと決意を語りました」（芸能記者）

Xでは同じく4月8日に一般ユーザーが《元AKB神7の現在ってこんな感じ》とAKB48初期メンバーのその後をポスト。これが1305万というインプレッションを叩き出している。

「投稿では《前田敦子→シングルマザー＆俳優 大島優子→2児の母＆現役ネトフリ俳優 篠田麻里子→再婚＆俳優 渡辺麻友→“消えた伝説のアイドル” 板野友美→経営者 こじはる→経営者 たかみな→大学客員教授》としており、そのほとんどが現在も様々な分野で活動していることをポスト。これに多くのファンが補足情報を付けたり、解釈の違いで揉めたりしています」（前出・記者）

はたして、それぞれどのような立場にあるのだろうか。

「今回35歳を迎えた高橋みなみさんは2026年4月から洗足学園音楽大学の客員教授に就任しました。現役時代はAKBグループの総監督も務め、2019年5月2日には15歳年上の一般男性と結婚。タレント活動は文化人枠に寄りつつもしっかり順調と、安定感ある活躍を続けていますね。

絶対的エースだった前田敦子さんは、2012年8月にAKBを卒業。女優として活動するなか、2018年7月30日に俳優の勝地涼さんと結婚。翌年3月4日に男児を出産するが、2021年4月に離婚しています。女優としての活躍は止まらず、今年2月13日には“インナーなし”の攻めたカットが話題となった写真集で注目を集めています。

大島優子さんは2014年6月にAKBを卒業。女優中心に活動し、2017年には1年ほどアメリカ留学するなどマイペースな動きでした。2021年7月29日、俳優の林遣都さんとの結婚を発表。2023年1月5日に第1子出産、2025年5月27日には第2子を出産しています。

そして篠田麻里子さん。2013年7月にAKBを卒業し、現在はタレントとして活動。2019年2月16日に3歳年下の一般人男性と結婚しました。2020年4月1日に第1子女児の出産を報告し、同年のベストマザー賞も受賞するなど“ママタレ”路線を目指すと思われていました」（芸能記者）

だが、篠田についてはさまざまなスキャンダルに見舞われてきた。

「2022年12月に経営者男性との不倫疑惑が報道され、夫との夫婦喧嘩中とみられる音声が流出。大騒動となります。本人は報道内容を一部否定していましたが、2023年3月に離婚を発表。翌年からはフリーで芸能活動をしながらコスメブランドをプロデュース。女優としても“不倫妻”役で注目されるなど独自路線で評価を上げています。今年3月29日には交際を報じられていた経営者男性との電撃再婚を発表。お騒がせっぷりは健在です」（前出・記者）

板野友美は2013年8月にAKB48を卒業。タレントやモデルとして活動。2021年1月5日に当時ヤクルト・スワローズに所属していた投手・高橋奎二と結婚。10月10日、第1子となる女児を出産した。2022年2月に自身が手掛けるブランド『ロージールーチェ（ROSY LUCE）』を設立し、代表取締役に就任。現在は実業家とタレントの2足のわらじとなっている。

「最近は“家賃200万”投稿などで炎上気味です。良くも悪くもつねに話題になっているという印象ですね。

小嶋陽菜さんは2017年4月に卒業、女性誌モデルなどで活躍し、2018年からは自身がプロデュースするライフスタイルブランド『Her lip to』を開始、2020年からは各ブランドを運営する会社『heart relation』の創業者・代表取締役CCOとして実業界でも活躍しています」（同前）

そして、芸能界を完全引退したのが渡辺麻友だ。現在32歳だが、2020年6月1日に「健康上の理由で芸能活動を続けていくことが難しい」ということで引退を発表。現在の動向は不明だ。

「こうして振り返ると、一番波乱万丈なのは篠田さん、前田さん、板野さんでしょうね。小嶋さんは完全に独自路線で、経営者として大成功を収めています。ただ、AKBグループの礎を築いた7人はやはりパワーがあるのか、多かれ少なかれ成功を収めているといえそうです」（芸能ジャーナリスト）

いつか神7が全員揃うところをもう一度見てみたいものだが……。