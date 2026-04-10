10日は、全国的に「春の嵐」となり、各地で木や柱が倒れるなどの影響がありました。関東では、これからの帰宅ラッシュにかけて強風のピークが続くため、注意が必要です。

■強風注意報も…都内で帰宅時間帯“ピーク”に

記者（東京・台場＝午後1時頃）

「午後1時前の東京・お台場です。かなり風が強いです」

よろける人や、柱につかまる人も…。

記者

「すごい風。肩を寄せ合っています」

「こちらの方は、風で帽子が飛んじゃいそう」

20代

「（朝は）風は吹いていなかった。ちょっと雨がパラパラ。びっくりしました。お店を出たらこんなことになってた」

強風注意報が発表されている東京都内では、日が暮れるにつれ…。

記者（東京・台場＝午後4時頃）

「かなり強い風が吹いてきました」

帰宅時間帯の今、ピークを迎えています。

◇

記者（東京駅前＝午後5時頃）

「午後5時頃の東京駅前です。強烈な風と雨が降っています」

「傘が…。雨も次第に強くなっています。嵐のようです。すごい吹き荒れています」

帰宅する人

「びっくりしています、すごいびっくり。（Q：傘は？）さっきまで降ってなかったんで、車に取りにいくだけだから、大丈夫だと思ったら降っちゃって。（Q：びしゃびしゃですね）あきらめました」

南風が強まり、日本列島は広い範囲で春の嵐となりました。

■“夢の国”でも風と雨強く…箱根では横殴りの雨に

記者（千葉・舞浜駅＝10日午後）

「午後3時すぎの舞浜駅前です。風と雨がだんだん強くなってきました」

東京ディズニーシー（10日午後）です。“夢の国”にも、吹き荒れました。訪れていた人は…。

20代

「めっちゃ風強かった」

「座るベンチがびちょびちょで立ちっぱなし。（Q：まだ午後3時）疲れました、屋根のあるところに」

◇

雨も強まり…。

記者（神奈川・箱根町＝午後3時頃）

「神奈川県箱根町です。雨と風が強まってきました。かなり地面を強くたたきつけています」

箱根町は、横殴りの雨に…。

記者（午後4時頃）

「芦ノ湖ですが、目の前真っ白で何も見えません」

瞬間的に雨風が強まります。船も運休に…。

観光に来たという男性は、強風でなかなか傘を閉じられないようです。結局、裏返ったまま撮影していたので…。

記者（神奈川・箱根町＝午後2時頃）

「ひっくり返っちゃいますよね（と観光客の傘を持つ）」

観光客

「ありがとうございます」

■大木が道路を塞ぐように倒れ…けが人なし

記者

「強風で桜が揺れてる。桜の花が散っています。残り少ないのに…」

この春の嵐で、列島各地は「花嵐」になりました。

富山市（午前9時半頃）。大きく揺れる桜。折れてしまったのでしょうか。つぼみがついたままの枝が落ちています。

被害も相次ぎました。

撮影者（東京・府中市＝午後2時頃）

「でっか！大木が倒れました」

東京・府中市の道路を、塞ぐように倒れた大木。府中では、最大瞬間風速13.6メートルを観測していました。

市役所によると、けが人などはなく、道路に出ていた木はすでに撤去されたということです。

◇

記者（長崎・時津町＝10日朝）

「道路と建物の間にたっていた足場が倒れ、そして電線にもたれかかっていたということです」

長崎県では朝、空き店舗の周りに組まれていた高さ5メートル、幅20メートルの足場が電線に倒れかかりました。

けが人や停電などの影響はなかったということです。

11日、関東から九州では青空が広がり、関東では25℃以上の夏日が続出する見込みで、30℃近くまで上がるところもありそうです。