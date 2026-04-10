ザ・ハイロウズ、入手困難なアナログ盤を復刻 全10作品を9・30発売
THE HIGH-LOWS（ザ・ハイロウズ）のアナログ盤全10作品（全タイトル2020リマスター）が、9月30日に復刻盤として発売されることが決定した。
【写真】ザ・ハイロウズのアルバム全10タイトルジャケ写
1995年に結成されたザ・ハイロウズは、甲本ヒロト（Vo）、真島昌利（Gt）、調先人（Ba）、大島賢治（Dr）、白井幹夫（Key／2003年脱退）の5人編成。「日曜日よりの使者」「青春」など多くのヒット曲を世に送り出し、2005年に活動休止した。
結成から25周年の2020年には、1995年〜2004年に発売されたオリジナルアルバム全8作品、レアリティーズ2作品の計10作品がアナログ盤（2020リマスター）で再発された。今回は、現在入手困難なタイトル含め、前出10作品のアナログ盤を復刻盤として9月30日に発売する。ラインナップは以下のとおり。
■9月30日発売 ザ・ハイロウズアナログ盤 全10作品ラインナップ
▼1st Album『THE HIGH-LOWS』
オリジナル発売日：1995/10/25
商品番号：UPJY-9546
組数：1（12" 33 rpm）
価格：4,500円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
▼2nd Album『Tigermobile』
オリジナル発売日：1996/12/6
商品番号：UPJY-9547
組数：1（12" 33 rpm）
価格：4,500円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
▼3rd Album『ロブスター』
オリジナル発売日：1998/5/8
商品番号：UPJY-9548
組数：1（12" 33 rpm）
価格：4,500円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
▼4th Album『バームクーヘン』
オリジナル発売日：1999/6/9
商品番号：UPJY-9549
組数：1（12" 33 rpm）
価格：4,500円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
▼5th Album『Relaxin’ WITH THE HIGH-LOWS』
オリジナル発売日：2000/6/9
商品番号：UPJY-9550/1
組数：2（10" 33 rpm）
価格：5,500円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
▼レアリティーズ『flip flop』
オリジナル発売日：2001/1/24
商品番号：UPJY-9552/4
組数：3（12" 33 rpm×2、10" 33 rpm×1）
価格：6,500円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
▼6th Album『HOTEL TIKI-POTO』
オリジナル発売日：2001/9/5
商品番号：UPJY-9555/6
組数：2（12" 33 rpm）
価格：5,500円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
▼7th Album『angel beetle』
オリジナル発売日：2002/11/27
商品番号：UPJY-9557/8
組数：2（12" 33 rpm）
価格：5,500円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
▼レアリティーズ『flip flop2』
オリジナル発売日：2003/11/12
商品番号：UPJY-9559/62
組数：4（12" 33 rpm×3、10" 33 rpm×1）
価格：7,500円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
▼8th Album『Do!! The★MUSTANG』
オリジナル発売日：2004/9/1
商品番号：BVJL-144〜145
組数：2（12" 33 rpm）
価格：5,500円（税込）
発売元：ソニー・ミュージックレーベルズ
【写真】ザ・ハイロウズのアルバム全10タイトルジャケ写
1995年に結成されたザ・ハイロウズは、甲本ヒロト（Vo）、真島昌利（Gt）、調先人（Ba）、大島賢治（Dr）、白井幹夫（Key／2003年脱退）の5人編成。「日曜日よりの使者」「青春」など多くのヒット曲を世に送り出し、2005年に活動休止した。
■9月30日発売 ザ・ハイロウズアナログ盤 全10作品ラインナップ
▼1st Album『THE HIGH-LOWS』
オリジナル発売日：1995/10/25
商品番号：UPJY-9546
組数：1（12" 33 rpm）
価格：4,500円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
▼2nd Album『Tigermobile』
オリジナル発売日：1996/12/6
商品番号：UPJY-9547
組数：1（12" 33 rpm）
価格：4,500円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
▼3rd Album『ロブスター』
オリジナル発売日：1998/5/8
商品番号：UPJY-9548
組数：1（12" 33 rpm）
価格：4,500円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
▼4th Album『バームクーヘン』
オリジナル発売日：1999/6/9
商品番号：UPJY-9549
組数：1（12" 33 rpm）
価格：4,500円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
▼5th Album『Relaxin’ WITH THE HIGH-LOWS』
オリジナル発売日：2000/6/9
商品番号：UPJY-9550/1
組数：2（10" 33 rpm）
価格：5,500円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
▼レアリティーズ『flip flop』
オリジナル発売日：2001/1/24
商品番号：UPJY-9552/4
組数：3（12" 33 rpm×2、10" 33 rpm×1）
価格：6,500円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
▼6th Album『HOTEL TIKI-POTO』
オリジナル発売日：2001/9/5
商品番号：UPJY-9555/6
組数：2（12" 33 rpm）
価格：5,500円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
▼7th Album『angel beetle』
オリジナル発売日：2002/11/27
商品番号：UPJY-9557/8
組数：2（12" 33 rpm）
価格：5,500円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
▼レアリティーズ『flip flop2』
オリジナル発売日：2003/11/12
商品番号：UPJY-9559/62
組数：4（12" 33 rpm×3、10" 33 rpm×1）
価格：7,500円（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
▼8th Album『Do!! The★MUSTANG』
オリジナル発売日：2004/9/1
商品番号：BVJL-144〜145
組数：2（12" 33 rpm）
価格：5,500円（税込）
発売元：ソニー・ミュージックレーベルズ