世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「空から降る“お菓子”で間一髪 夢中な子どもは待ちきれず」についてです。

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青空を飛ぶヘリコプターから降りそそぐ白い物体。子どもたちが一斉に走りだし、夢中で集めています。

参加者

「ヘリコプターから“例のアレ”が落ちてくるのを見るのは最高だった！」

その正体は、大量の「マシュマロ」です。キリスト教の復活祭「イースター」では、アメリカの一部の地域で空からお菓子などを降らせるイベントが恒例になっています。

中には、こんなトラブルも…

「行くな！行くな！」。周囲が制止する声を無視して、広場の中央に向かって走る男の子ですが、女性に抱っこされた次の瞬間、大量のたまごのおもちゃが降ってきました。

“たまご”の中に入っているのはキャンディーです。男の子はスタートの合図を待ちきれず、かけだしてしまったのです。

もし、救出が遅れていれば、男の子の頭に大量のたまごが直撃していたかもしれません。まさに間一髪、男の子を救ったのはイベントのボランティアスタッフでした。

ボランティアスタッフ

「自分でもすぐに反応できて驚きました」

男の子にケガはなかったということです。

（4月10日放送『news every.』より）