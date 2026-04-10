元NHKアナウンサーの和久田麻由子さんが、4月から日本テレビで放送される新報道番組『追跡取材 news LOG』でメインキャスターを務めることが10日に発表されました。

『追跡取材 news LOG』は、日本テレビに24年ぶりに新しく誕生する報道番組で、“取材プロセス”を通じて新しい真相に迫る追跡ドキュメンタリー型のニュース番組。和久田さんと共に森圭介アナウンサーがメインキャスターを担当します。

番組のコンセプトは、“記者の「取材の記録」＝LOG（ログ）をたどる。真相に近づく。” これまでのニュース番組が主に「結果・結論」を伝えてきたのに対し、この番組ではそこに至るまでの「LOG（ログ）」取材の記録にこそ見えてくる真相があると考え、記者がいつ、どこへ行き、何を感じ、どう判断したのかといった取材の記録をひも解き、積み重ねていくことで「真実味」と「信頼感」のある確かな結論を視聴者に届けます。

新番組は4月25日（土）よる10時スタートです。

■和久田麻由子アナウンサー 「ニュースの核心をしっかりと視聴者の皆様にお届けすることが使命」

和久田さんは、「このたび、『news LOG』という新しい挑戦的な番組に携わらせていただけることを、心より光栄に思っております。報道の結論だけではなくて、プロセスまで大切にしてお伝えしていく、新しい報道のあり方を目指して行く、という日本テレビの制作チームの皆様の熱量と挑戦的な姿勢に、これまでさまざまな形で報道番組に携わってきたアナウンサーの一人として、伝え手の一人として、純粋に心を動かされました」とコメント。

そして、「ニュースの核心をしっかりと視聴者の皆様にお届けすることが使命だと思っております。長らくNHKで報道番組に携わらせていただく中で、まさにプロセスそのものについて聞く機会が多くありました。新しいニュース番組の形を届けるために、この経験を注いでいければと思います。記者の皆様の葛藤や迷いまで表に出してしまうことは、報道の勇気を試されることですが、だからこそ、情報の信頼度を高めていただけるのではないか、信頼して選んでいただけるのではないか、そんな可能性があると信じています。そのチームの一員として、これまで以上に飾ることのない言葉でニュースを届けていきたいです」と抱負を明かしました。

■森圭介アナウンサー 「視聴者の皆様と共に考えながら紐解いていける時間になれば」

同じくメインキャスターを務める森さんは、「新たな一歩を踏み出した和久田さんの隣にいることができて非常に光栄に思っております」とコメント。

続けて、「現在、平日夕方のニュース番組『news every.』を担当しておりますが、記者の皆様の思いをすべて伝えられているかというと、時間の制限上、難しい部分があります。以前、『スッキリ』で加藤浩次さんとお仕事をさせていただいていたとき、“台本や原稿に囚われたらダメだ”と、“その場で起きていることに目を向けて、耳を傾けて、対応しなさい”と言っていただいたことが、今の礎になっています」とこれまでの経験を振り返り、「この『news LOG』では、ニュースが伝えられるまでにどういうプロセスを経たのか、そのニュースが伝えられるまでにはどのような物語があったのか。『スッキリ』やこれまでのキャリアで得たことを活かし、視聴者の皆様と共に考えながら紐解いていける時間になればと思っております」と意気込みました。