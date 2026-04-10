Photo: Yama3

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ゴルフバッグからクラブを引き抜くたびに、隣のクラブまで一緒に持ち上がってくる。戻すときにはガチャガチャ当たってシャフトに小さな傷が増えていく。ずっと気にはなっていたけれど、「まあ仕方ないか」とスルーしていたこの問題。

14本のクラブを1本ずつ個別に収納できるケース「CLUB SHIELD（クラブシールド）」でそのストレスが減らせ、お気に入りのバッグがさらに快適になりました。

多くのゴルファーにとってメリットも多いと感じたので、みなさんにもご紹介しておきます。

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シンプルだけど工夫された製品

Photo: Yama3

こちらが「CLUB SHIELD」のセット一式。ゴルフでは最大14本のクラブ（うちパター1本）が利用可能なため、すべてのクラブに個室が後付けできるのが特長。

左：パター用、右：その他クラブ用 Photo: Yama3

13本はサイズ共通。パター用のみ大きめサイズ＆可変上げ底仕様になっています。そして十角形という形状もポイント。隣り合う筒が滑りにくくバッグ内での動きを抑制してくれます。

Photo: Yama3

付属のゴムバンドを使えば2〜3本をまとめることが可能。これにより「CLUB SHIELD」自体が飛び出てくるのを防ぐため、バッグの形状にあわせて装着するのが推奨です。

Photo: Yama3

あとは自分のバッグ形状に合わせて入れていくだけ。一見すると“ただの筒”ですが、ゴルフバッグに合う仕上げや細かな工夫はしっかりあると感じました。

美しいバッグに惚れ惚れ

左：そのまま、右：CLUB SHIELDあり

こちらが「CLUB SHIELD」導入による整理力の変化。アフターの写真は見えやすさを考慮してドライバーを抜いていますが、特にアイアンやパターがシャキっと並んで美しいですね。

筆者だけかもしれませんが、モチベーションの上がるバッグになった気がします。

Photo: Yama3

バッグそのままだと写真のようにクラブ同士が重なってどこか一方に寄りかかりがちですが、

Photo: Yama3

「CLUB SHIELD」のおかげで全てのクラブがしっかり独立。ヘッド同士の当たりは完璧に防げるものではありませんが、シャフトやグリップが絡み合わないだけでも導入する価値はあると思います。

出し入れがよりスムーズ

クラブの取り出しもスムーズになるのがポイント。他のクラブを巻き込まずスッと出てくれます。入れる際はクラブ1本分の入口になるので少し慣れは必要ですが、ゴルフバッグ全体の体験は向上するかと。

筆者のバッグは特に収納時に他のクラブが邪魔になって奥まで入りきらないことが多かったのですが、その手間も改善されて満足でした。

パターが奥まる悩みがなくなった

Photo: Yama3

一般的にパターというクラブは14本中最も短いもの。筆者も同様で他のクラブに埋もれがちでしたが、「CLUB SHIELD」のパター用ケースは調整可能な上げ底式なのが助かりました。

番号管理で紛失も予防

Photo: Yama3

各ケースには番手表示のシールもあるので、「どのクラブが空いているか」が一目瞭然。ラウンド中にコースに忘れるといったトラブルも減らせるでしょう。

多くのゴルファーさんにオススメできるグッズだと思ったので、気になった人はぜひ商品ページで詳細をチェックしてみてください。

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＞＞ ゴルフクラブの「抜けない・絡む」を解消。14本独立収納のクラブシールド「CLUB SHIELD

Source: machi-ya, YouTube

本記事制作にあたり4CLOVER_Incより製品貸与を受けております。