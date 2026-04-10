Photo: 三浦一紀

高ければいい、わけでもない。

座り心地がよくて、機能が豊富なデスクチェア。毎日座るものだから、多少金銭的に高くてもいいものを選びたい。その気持ち、よーくわかります。

しかし、チェアの世界は青天井。ちょっといいものを選ぼうとすれば、すぐ数十万円の世界です。

たしかに買い物のセオリーとして、「迷ったら高いほうを買え」というものがありますが、何でもかんでも高いものを買っとけばいいってものでもありません。よく吟味すれば、コスパの高いものが選べますよ。

4万円でお釣りが来るのに、この多機能

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「高機能なデスクチェアは欲しいけど、そんなにお金は出せないな…」出さなくていいんです。

そんな人に今回おすすめしたいのが、現在GIZMARTで販売中の「YPS-S800」。

何がすごいって、「欲しかったもの全部入り」と言っても過言ではないくらいの多機能さ。

ワークチェア｢YPS-S800｣ 38,240円 ずっと座っていられる多機能チェア CoSTORYで見る

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腰を後ろから包むように支え、楽にしてくれる「ダブルウィングランバーサポート」。

GIF: 三浦一紀

跳ね上げ式の収納可能なアームレスト（デスクにピッタリしまえる！）。

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適切な姿勢をサポートする可動式背もたれ。

GIF: カイル

夏場も蒸れない、快適メッシュ素材。

Photo: 三浦一紀

そして、疲れたときに助かるリクライニング＆フットレスト。横一文字で休めちゃいます。

これだけの機能を持ったワークチェア「YPS-S800」は、現在CoSTORYでクラウドファンティングを実施中です。先着300台限定の超早割なら20％オフの3万8240円。

こんなに多機能でこのお値段でいいの？と思いますが、いいんです。皆さんに使っていただけるなら、多少の犠牲は覚悟のうえです。

コスパのいいデスクチェアをお探しの方は、ぜひご検討を。きっとお気に召すと思います。