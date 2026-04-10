インスタグラム更新

女子ゴルフの青木瀬令奈（リシャール・ミル）が9日、自身のインスタグラムを更新。2つの大きな節目を迎えたことを報告すると、ファンからは様々なコメントが寄せられた。

33歳の青木はインスタグラムに「おかげさまで 今週で400試合を迎えます そして先日、生涯獲得賞金5億円を突破することができ ゆうかちゃん( @oo_______yuka )が サプライズでお祝いしてくれました」とし、安田祐香との写真を公開した。

10日に開幕した富士フイルム・スタジオアリス女子オープン（埼玉・石坂ゴルフ倶楽部）で400試合出場とし、先週までに生涯獲得賞金も大台突破。下部ツアーでの下積み時代を、「ガソリン代を気にして練習場に行けなかったり 試合に行く費用がなかったり 生活するのがやっとでした」と振り返った。

「でも、まだまだ通過点 先輩方の背中を追いかけながら 私らしく 1試合でも多く出場できるように 試合に臨んでいきたいと思います」と闘志をつづると、ファンも反応した。

「せれにゃん、400試合すごいです」「トップレベルでの戦いを続けられていることが、本当にすごいことと思います」「トップで長く活躍している瀬令奈プロを尊敬します」「安田さんかわいい妹だね」「仲良き事は美しきかな 積み上げてきた記録に敬意を」などのコメントが寄せられた。



（THE ANSWER編集部）