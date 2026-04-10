シンガー・ソングライターの大東まみが６か月連続リリース企画の第１弾として、５月１３日に新曲「Ｃａｎｄｙ」をデジタルリリースすることを１０日、発表した。

「終わってしまった恋を“甘くて少し苦い記憶”として抱きしめながら手放す」がテーマ。「いい子にしている女の子の、誰にも言えない本当の気持ちを歌う」をコンセプトにして、「恋」「愛」「情」の違いが分からないまま大人になった―という難しい心情を描いた。

大東は「別れは必ずしもバッドエンドでしょうか。そばにいなくても新しい恋に夢中になっても、胸の奥でじんわり温かくて戻りたいとは思わないのに、思い返すと少し切ない。そんな時間を大好きな人と過ごせたのなら、たとえ別々の道を選んだとしてもハッピーエンドとも取れるかもしれないと思い、この曲を書きました」と説明。「今はまだ触れると痛む傷もいつか癒えて、２人でいた日々を懐かしめるその日までこの曲が寄り添いますように」と願った。

弾き語りの単独公演「交差点」シリーズのゲストが発表され、５月２４日の「―ｖｏｌ．１」（東京・原宿ストロボカフェ）に宮崎一晴（クジラ夜の街）、６月２６日の「―ｖｏｌ．２」（東京・原宿ストロボカフェ）に倉品翔（ＧＯＯＤ ＢＹＥ ＡＰＲＩＬ）、７月２４日の「―ｖｏｌ．３」（東京・池尻大橋ＧＯＯＤ ＴＥＭＰＯ）に冨岡愛が出演する。