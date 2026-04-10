歌手の近藤真彦（６１）が、息子に「お断り」されたという車を公開した。

１０日にインスタグラムを更新し、「息子に丁重にお断りされました（笑）」と初心者マークを付けたスポーツカーをアップ。「乗ってほしかったこの加速感（笑）」と苦笑した。

レーシングチームの監督を務めるなど芸能界きっての車好きとして知られる近藤。フォロワーは「凄（すご）〜い 助手席乗せてください」「（若葉）マーク付きのＧＴＲカッコよすぎ」「初心者マークには立派すぎる〜」「免許とってすぐ乗るには勇気のいるお車」「カッコ良すぎて困る」「最初からは難しいかも」「確かに…いきなりこの車の運転はハードル高すぎます！」「さすがにＧＴＲは勇気いりますよ〜（笑）」と騒然。

「免許取られたのですね」「運転するお年になったのね」「ＧＴＲ マシーン カッコイイのに もうクルマ運転するお年頃なんですね！」と沸いていた。

近藤は１９９４年に一般女性と結婚し、２００７年に一人息子が誕生している。今年２月には「息子と口熊野マラソンに出てきました」と息子の顔出しショットを披露し、「イケメン。もちろんパパに似て」と反響を呼んだ。