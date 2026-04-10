俳優のひでおが、第一印象で心を奪われた女子から「鍵」を拒否されるという衝撃の展開に。初日の夜にして早くも恋の試練に直面し、スタジオ陣からも同情の声が集まった。

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4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

ドラマ『ごくせん』や『半沢直樹』に出演した俳優のひでおは、共同生活の初日からはるかに「こっちはガッツリなんか…恋みたいな。ちょっとめっちゃキュンキュンしましたもん。いや、もう思ったより共通点が多すぎて、めっちゃいい」とメロメロな様子を隠さなかった。

しかし番組後半、「今夜だけ2人が、同じ部屋で過ごすことができる鍵」を女性から渡すというルールが発表されると、現場には緊張が走った。しかし、ひでおが期待を寄せていた相手は、鍵を渡すことを拒否。あろうことか、しんじ（石丸伸二）が提案した「使いたくない人は挙手する」という消去法ルールの中で、はるかが「遠慮しときます」と真っ先に手を挙げる事態に。

意中の相手から事実上の拒絶を受けた形となったひでおに対し、ひろゆきは「もう、はるかひでおラインはないんですよ」とコメント、その後ひでおの寂しそうな表情が映されると「超ショックですよ」と追い打ちをかけていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。