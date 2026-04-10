◇セ・リーグ 巨人―ヤクルト（2026年4月10日 東京D）

巨人・竹丸和幸投手（24）が10日、ヤクルト戦に先発し、2―1の6回2死一、三塁で降板。5回2/3を8安打1失点だった。

1点リードの4回2死一、二塁の場面。5球目を投げる際にバランスを崩した。転びながら投げた球は外角に大きく外れるワンバウンド。この間に二塁走者のオスナは三塁を狙ったが、捕手・岸田の素早い送球でタッチアウトになった。

毎回のように走者を背負う我慢の投球。5回2死一塁では1番・長岡をチェンジアップで一ゴロに打ち取り、勝利投手の権利を得た。打線は2回に増田陸が左翼線に先制二塁打。3回には泉口が右翼線に適時二塁打を放って援護した。

開幕投手を務めた3月27日の阪神戦でプロ初勝利を挙げたドラフト1位左腕・竹丸は、2勝目を懸けた今季3度目のマウンドだった。降板後は「いっぱい打たれましたが、バックの好守や運に助けられて粘り強く、最低限試合をつくることはできました。イニング途中に降板したことは、しっかり反省して、次回登板では任されたイニングを投げ切れるようにしたい」と振り返った。