赤ちゃんすぎるグレート・ピレニーズさんが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で87万回再生を突破し、「永遠の子供ですねw」「これが幸せか」「微笑ましい…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：無理やり膝の上に乗ってくる『超大型犬』→まだ子犬の感覚が抜けなくて…自分の大きさを理解していない光景】

グレート・ピレニーズのムギちゃん

YouTubeチャンネル「グレートピレニーズのムギチャンネル」の投稿主さんは、グレートピレニーズのムギちゃんの日常を紹介しています。ムギちゃんは、2017年生まれのわんこ。優しくてのんびり屋さんな性格だそうです。

そんなムギちゃんが、この日座っていた場所とは…。

なんと、飼い主さんの膝の上！体重34キロのムギちゃんが座ると、飼い主さんがすっかり見えなくなるほど…。ムギちゃんは、なにやら神妙な面持ちで、飼い主さんの膝に乗って甘えていたのでした。

子犬の感覚が抜けてない！？

飼い主さんによると、ムギちゃんはいまだに子犬感覚が抜けきらないのだそう。寂しくなったり嫌なことがあると、飼い主さんの膝にチョコンと座って慰めてもらおうとするといいます。その姿はあまりに微笑ましく、うらやましさが込み上げてしまいます…。

飼い主さんが両手を回しても、あまりの大きさでハグをすることができません。そのため、ただひたすらにムギちゃんが乗っているという状態。子犬のころのようにぎゅっと包み込んでもらうことはできないはずですが、ムギちゃんはまったく気にしていないのだそうです。

甘えん坊すぎる姿にキュン♡

そんなムギちゃんも、子犬のころは、手に乗せられるほど小さかったといいます。飼い主さんに抱きしめられて甘えることが、ムギちゃんの癒しになっていたのでしょう。幸せな気持ちになったことを覚えているからこそ、大人になってからもやめられないのかもしれませんね。

今では、飼い主さんよりもずっと大きくなり、膝の上に乗ると違和感が出るようになってしまいました。しかし、大きな体で子犬のように甘える姿がたまらなく可愛いのだとか…♡あまりに愛おしい光景に、思わずホッコリしてしまいますね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「8割はみ出ててかわいい」「ギャップがたまらなく好き」「抱き心地モフモフで暖かそう」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「グレートピレニーズのムギチャンネル」には、ムギちゃんとご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「グレートピレニーズのムギチャンネル」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。