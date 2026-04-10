３月３１日をもってＮＨＫを退局した和久田麻由子アナウンサーが１０日、都内で会見。４月期から日本テレビ系新報道番組（土曜・午後１０時）のＭＣに就任することを発表した。

和久田アナは会見直後に放送の日テレ系報道番組「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜・午後３時５０分）に生出演。笑顔で抱負を語った。

ＮＨＫと日テレの違いについて聞かれると「民放さんでの生放送がどのようにしてでき上がっていくのか。あと、ＣＭですよね。どういう感じになるのか、この後、見学させていただいて帰りたいと思います」とＮＨＫ時代にはなかったＣＭについて言及した和久田アナ。

ライバル番組も多い時間帯への参入になることについては「高い壁は感じるんですけど、競い合うというよりも私たちは新しい報道の形を提案して、皆さんの選択肢を広げていきたいと思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います」と発言。

最後に「土曜日の夜、これまでとは違うまったく新しい報道番組の形をチームみんなで目指していきます。どうぞ、ご期待ください」とカメラに向かって笑顔を見せていた。