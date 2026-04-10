◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ヤクルト（１０日・東京ドーム）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が今季２勝目をかけて先発し、５回２／３を８安打１失点で降板した。

デビュー３戦連続で本拠地・東京ドームのマウンド。初回１死一塁で古賀を遊ゴロ併殺に仕留め、３登板連続で初回を無失点と上々のスタートを切った。２回は連打で１死一、二塁のピンチを背負ったが、中飛でタッチアップを狙った一塁走者を中堅・佐々木が刺し、併殺で切り抜けた。

打線は３回に増田陸の適時二塁打、４回には泉口の適時二塁打で援護。リードをもらったルーキーは４回に１死から３連打で１死満塁とされ、増田の犠飛で１点差とされた。なお１死一、二塁で投球がすっぽ抜けたが、捕手の岸田が素早い処理と送球で三塁を狙ったオスナを刺した。二塁・浦田らを含め、味方の堅い守備にも助けられながら５回まで６安打１失点と試合をつくった。

６回に２安打を許したところで船迫に交代。被安打８はプロワーストだったが、後続を船迫が断ち、プロ２勝目の権利が残った左腕の防御率は１・６２となった。降板後は「いっぱい打たれましたが、バックの好守や運に助けられて粘り強く、最低限試合を作ることはできました」と振り返り、「イニング途中に降板したことは、しっかり反省して、次回登板では任されたイニングを投げ切れるようにしたい」と次を見据えた。

竹丸は球団６４年ぶりとなる新人開幕投手に抜てきされ、開幕戦では王者・阪神を相手に６回３安打１失点で初白星。球団史上初の新人開幕勝利を挙げた。２度目の先発となった３日のＤｅＮＡ戦では５回５安打３失点（自責１）。プロ初黒星を喫し、１勝１敗でこの日を迎えた。

登板前日の９日はジャイアンツ球場で最終調整。現在首位で初対戦のヤクルト打線に対し「すごく攻撃的な野球をされているので、若干の怖さはありますけど、まずは自分の投球をできるように、そこを心がけて臨みたい。やっぱりサンタナ選手とオスナ選手、その２人がよく打点を稼いで打っているので、注意したいと思います」とイメージを膨らませていた。