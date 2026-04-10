あさって投票の黒部市長選挙は、現職市長と前の副市長による一騎打ちの選挙戦となっています。

立候補しているのは、届け出順に、いずれも無所属で

現職の武隈義一候補（58）と、

新人の上坂展弘候補（64）です。

ともに市政に取り組んだ2人が対決している激戦の現場を取材しました。



▽現職 武隈義一候補（58）

「具体的なビジョンを持って、それプラス、市をよくしたいという熱意は負けないと思っています」





2期目を目指す現職の武隈候補は、年間600回におよぶ地域住民との意見交換会など、実績を訴えています。選挙運動期間の早い段階で結束を強めようと、告示2日後に総決起大会を開き、およそ600人が詰めかけました。同じく旧黒部市が地盤の谷村一成県議会議員や市議会議員8人が支持を明らかにしています。陣営が争点とするのが「市民目線のリーダーを選ぶのか、市役所目線のリーダーを選ぶのか」。市職員のアンケートで、自らのハラスメントや決裁の遅れが指摘された中、演説では「市政を良くしたいという思いからだった」と説明しています。▽現職 武隈義一候補（58）「言葉はきついですけど、汚い言葉とかそういうことは一切使ってないと思ってますので。ただそういうときがあったので、自分としては今後反省をしていく必要があるなと思ってます」武隈候補は2期目に取り組むこととして「富山地方鉄道の奈月温泉ー新魚津間の存続」や「新幹線の駅周辺の活性化」「全天候型屋内施設の整備」などを掲げています。▽現職 武隈義一候補（58）「既存の知識だけではなくて、地方創生の動き、全国の動きを捉えた中で、職員と一緒に新しい取り組みをやっていく」新人の地元である宇奈月地区で開催した個人演説会には、想定を上回るおよそ100人が訪れました。陣営は、投票率は前回を下回る60パーセント前後とみていてて、1万票以上を獲得しての勝利を目指します。▽新人 上坂展弘候補（64）「まだまだ全然だと思っています。これからだと思っています。頑張ります」新人で前の副市長の上坂候補は、現職に比べて知名度不足が否めず、黒部市中心部で集中的に街頭演説を重ね、浸透を図っています。現職が総決起大会を開いた同じ日、地元の宇奈月地区で集会を開いて、足場を固めました。また演説会では、公約に掲げる「中学校と保育所の給食費無償化」や「黒部市民病院の機能維持と高齢者福祉」などを語り、市民との対話による黒部市づくりを訴えています。きのう黒部市中心部で開いた総決起大会には、およそ650人が詰めかけました。同じく宇奈月地区が地盤の川上浩県議会議員や市議会議員7人が支持しています。上坂候補は、これまでの演説会では多くは触れなかった「市職員への思い」を語りました。▽新人 上坂展弘候補（64）「大きな声を出すこともあるでしょう、私だってあります。そういう時はしっかりフォローしなくちゃいけない」「それは最低限の大人の、社会人の条件だと私は思っています」「一つの組織ですから風通しのいい組織は作っていかなくちゃいけない、今の時代にあった、そういった組織を作っていかなくちゃいけない、それは私の中では強い思いの一つです」陣営では、投票率は60パーセント程度と見ていて、黒部市中心部などでさらに支持を広げ、1万票以上を目指したいとしています。いずれの陣営も得票の目標は1万票以上、市議会議員の支持も真っ二つに割れ、戦いは激しさを増しています。期日前投票は、きのうまでに5000人余りが行い、前回の選挙より2割ほど多くなっています。黒部市長選挙の投票はあさって日曜日です。