ホルムズ海峡は開放されたのか、されていないのか、様々な情報が飛び交っています。そのカギを握るのがイスラエルです。トランプ大統領は、イスラエルに攻撃を控えるよう呼びかけています。

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ホルムズ海峡の通過を待つ船の乗組員が録音したという音声が、日本時間の10日未明に投稿されました。

無線とされる音声

「全船に告ぐ！ホルムズはいま開放された。イラン海軍に報告の上、通過せよ」

しかし、前日には…

周辺の船が受信したメッセージ

「許可なく通ろうとした船は破壊される」

ここから、一夜にして対応が変わったのか。投稿した乗組員も、本当にイランが開放したのか半信半疑だとコメントしています。

■トランプ大統領「合意と違う！」

依然として各国の船がホルムズ海峡で足止めされている状況についてトランプ氏は…

トランプ大統領（SNSの投稿）

「イランの対応は極めて不十分だ。我々が結んだ合意と違う！」

さらに、イランが通過する船から通航料を取り立てようとしているとの報道にも…

トランプ大統領（SNSの投稿）

「そんなことはあってはならないし、もしそうなら、今すぐやめるべきだ！」

不満を露わにしました。

■イラン側「正当な権利を諦めることはない」

一方、イラン側は…

イラン最高指導者モジタバ・ハメネイ師の声明

「我々はホルムズ海峡の管理において、新たな時代に入りつつある。我々は戦争を求めていないが、正当な権利を諦めることはない」

海峡の管理を強め、各国の船に“通航料”を課すつもりでしょうか。

原油輸送の停滞が長期化するとの見方も出る中、10日に高市首相は…

高市首相

「原油の安定供給に万全を期すため、5月上旬以降、第2弾の国家備蓄の放出として約20日分を放出します」

およそ20日分の追加放出を表明しました。これで国家備蓄に関しては、合わせておよそ50日分が放出されることになります。

■イスラエル「レバノンでは停戦していない」

さらに、アメリカとイランの交渉の大きな火種になりそうなのが、アメリカと共に戦闘に加わっているイスラエルです。

イスラエルは、イランに味方するシーア派組織「ヒズボラ」の拠点があるレバノンを猛攻しました。

イランは、アメリカやイスラエルが中東全域での戦闘停止を約束したとしていましたが、イスラエルは逆に攻撃を激化。死者は8日だけで300人を超えました。

レバノンの避難民

「どれだけ激しく恐ろしかったか言葉にできません。爆発音はとても大きく、恐怖そのものでした」

イスラエルは…

イスラエル・ネタニヤフ首相

「レバノンでは停戦していない。ヒズボラへの攻撃を続ける。我々の安全が確保されるまで止まることはない」

つまり、イスラエルはアメリカに言われてイランへの攻撃は控えるが、レバノンにいるヒズボラは対象外なので攻撃を続けるという立場です。

これに対し、ヒズボラを支援するイランは怒りを露わにしました。“交渉が台無しになる”という懸念も出る中、トランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相に電話し、その後のインタビューでは…

トランプ大統領

「彼は攻撃を控えるつもりだ」

■米とイラン、11日に直接交渉へ

世界が注目する11日の交渉はどうなるのか…

NNNワシントン・山崎大輔支局長

「難航したとしても『いきなり決裂』という展開にはならないと予想できます。トランプ氏にとっては、停戦の発表でようやく少し原油価格を下げることができたばかり。いきなり交渉のテーブルを蹴って、価格の高騰を招くようなことはしないと思われます。ただ、核開発の扱いなど双方の立場の隔たりは大きい。停戦期間に設定した2週間のうちに交渉をまとめ、『戦闘の終結』というゴールにたどりつけるかは不透明」

アメリカとイランの直接交渉は、イランの隣国パキスタンで日本時間の11日午後にも始まる見通しです。