大嶋みく(C)光文社/週刊FLASH 写真◎上村透生

写真拡大

アイドルグループ・BOCCHI。の大嶋みくさんのFLASHデジタル写真集「大嶋みく　THE DOLL」がリリースされました。

【写真】アイドル界屈指の童顔巨乳といえば…大嶋みくさん！

大嶋さんを人形をテーマに撮り下ろし！　キュートな西洋人形、妖艶な日本人形、アメリカンでセクシーな人形など、身長145センチ・Hカップバストのミニマムボディを変幻自在に魅せてくれます。キュートな笑顔やシリアスな表情を使い分ける大嶋さんの表現力に注目。様々な衣装とシチュエーションが織りなす、彼女の新境地をお見逃しなく。

FLASHでも4ページのグラビアで、90センチの美バストを余すところなく見せつけました。インタビューはキャリア５年を迎えるグラビア活動について、本人なりの分析を語っています。

大嶋みくさんはXで「Flashゲットできたかな？？？？」「かわいいみくちんげっちゅして」と投稿し、撮影時の画像を公開しています

【大嶋みくさんプロフィール】
おおしまみく　25歳　2000年7月19日生まれ　千葉県出身　B90W56H84　アイドルグループ「BOCCHI。」の白色担当としてデビュー。90センチの美バストでグラビアシーンでも話題。最新情報は公式X（@oshima__miku）、公式Instagram（@oshima_miku）