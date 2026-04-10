アイドルグループ・BOCCHI。の大嶋みくさんのFLASHデジタル写真集「大嶋みく THE DOLL」がリリースされました。



【写真】アイドル界屈指の童顔巨乳といえば…大嶋みくさん！

大嶋さんを人形をテーマに撮り下ろし！ キュートな西洋人形、妖艶な日本人形、アメリカンでセクシーな人形など、身長145センチ・Hカップバストのミニマムボディを変幻自在に魅せてくれます。キュートな笑顔やシリアスな表情を使い分ける大嶋さんの表現力に注目。様々な衣装とシチュエーションが織りなす、彼女の新境地をお見逃しなく。



FLASHでも4ページのグラビアで、90センチの美バストを余すところなく見せつけました。インタビューはキャリア５年を迎えるグラビア活動について、本人なりの分析を語っています。



大嶋みくさんはXで「Flashゲットできたかな？？？？」「かわいいみくちんげっちゅして」と投稿し、撮影時の画像を公開しています



【大嶋みくさんプロフィール】

おおしまみく 25歳 2000年7月19日生まれ 千葉県出身 B90W56H84 アイドルグループ「BOCCHI。」の白色担当としてデビュー。90センチの美バストでグラビアシーンでも話題。最新情報は公式X（@oshima__miku）、公式Instagram（@oshima_miku）