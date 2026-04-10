「爆弾が投下されました」日ハム選手同士のラブラブショットにファン歓喜！「すぐいちゃつくんだから」
北海道日本ハムファイターズの公式Instagramは4月9日、投稿を更新。選手たちがイチャイチャしている姿を公開しました。
【写真】ラブラブな山崎福也＆田宮裕涼
コメントでは「需要が分かっている広報さんが優秀すぎる」「えっ、これ無料なんですか？ありがとうございます」「満更でもない顔と顔」「はい、爆弾が投下されました」「もーすぐいちゃつくんだから」「福也、ゆあのこと好きすぎでしょ」「福也選手の嬉しそうな？デレてそうな顔がたまらんww」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】ラブラブな山崎福也＆田宮裕涼
「デレてそうな顔がたまらんww」同アカウントは「リラックス」とつづり、1枚の写真を投稿。山崎福也選手（※崎は「たつさき」）の開いた脚の間に、田宮裕涼選手が座っています。2人ともリラックスした笑顔を見せていて、カップルのような雰囲気と距離感がほほ笑ましいです。
「喜びを隠し切れない表情がガチ感増す」同チームは公式X（旧Twitter）でも、同じ写真を投稿。引用リポストでは「福也の喜びを隠し切れない表情がガチ感増す」「鼻血が止まらない」などの声が上がっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)