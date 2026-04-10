山形市の霞城公園では、見ごろを迎えた夜桜のライトアップが行われています。昨夜も幻想的な夜桜を見ようと、大勢の人が訪れていました。

【写真を見る】幻想的な景色を見ようと大勢の人！ 霞城公園で夜桜のライトアップ お堀沿いの桜も満開！（山形市）

佐藤友美アナウンサー「山形市の霞城公園です。こちらを見ると桜が水面にしっかり映っていますね」

水面に映る、ゆらゆらと揺れる夜桜。桜が見ごろを迎えている霞城公園では今、ライトアップが行われていて午後６時半から園内は午後９時半までお堀沿いは午後１０時まで明るく照らされた夜桜を楽しむことができます。

きのうは、幻想的な景色を楽しもうと大勢の人で賑わいを見せていました。

■訪れた人

訪れた人「ライトアップされていて水面に映っているのがきれいだなと思った」

訪れた人「エモい」

訪れた人「（Ｑ：昼と夜どっちの桜が好き？）せーの、夜」





訪れた人「お酒を飲まなくても、（桜を）見てきれいだなと思うだけで、素敵な夜を過ごせるかな」



訪れた人「凄くきれいです」

訪れた人「なんかテンションが上がる」

訪れた人「（この黒い袋は何？）桜。お家で育ててあげる」

■遅咲きのお堀沿いも満開！

遅咲きのお堀沿いも満開を迎え、園内全体が桜色に包まれています。

佐藤友美アナウンサー「夜桜が暗闇に浮かんでいるようですね、その下では大勢の人がこのようにお花見を楽しんでいます」



訪れた人「ライトアップされていると、やっぱすごく綺麗だなと思う。よりピンク色というか。最高ですよね」





訪れた人「外で冷えたビールを飲むっていうのが花見の醍醐味。あした、一日頑張りたいと思います」

あすとあさっては霞城公園付近が混雑することが予想されるということで山形市は公共交通機関の利用を呼び掛けています。