■水迫畜産が記者会見 深々と頭を下げ謝罪

深々と頭を下げるのは、指宿市の水迫畜産の取締役2人です。10日、一連の問題について公の場で記者会見を開きました。別の牛肉を黒毛和牛と表示するなどして、ふるさと納税の信頼を揺るがす事態まで発展した今回の問題。会見で何を語ったのでしょうか？



10日午後1時過ぎ、県庁に姿を現したのは、水迫畜産の水迫政輝取締役、栄治取締役の2人です。





（水迫政輝取締役）「（再発防止はきちんとまとめきったのでしょうか？）そうですね･･･」（水迫栄治取締役）「お騒がせしております。記者会見ですべてお話します」国から求められている再発防止策の提出は10日が期限です。九州農政局によると10日午前、メールで提出されたということです。（内田直之キャスター)「いま、水迫畜産の取締役2人が再発防止策、提出のため部屋へと入りました」緊張した面持ちで入ったのは農政課、畜産課の職員が待つ部屋。（水迫栄治取締役）「このたびは、当社の牛肉製品において不適正表示が確認されました。そのことによって鹿児島県の黒毛和牛のブランド、また、ふるさと納税に対しての信頼を大きく毀損する形となったことを、とても重く受け止めています。心より深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」農林水産省などによりますと、指宿市の水迫畜産は2023年1月から2024年1月までの間に「交雑種」や「ホルスタイン」の牛肉に「黒毛和牛」と表示したり「原産地」や「個体識別番号」を正しく表示せず販売していました。これまでに8つの自治体のふるさと納税の返礼品になっていたことがわかっています。不適正な表示があった牛肉はわかっているだけで約27トンに上ります。

午後2時前、会見場に姿を現しましたーー。



（10日付けで社長に水迫栄治取締役）

「心から深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません」



冒頭、深々と頭を下げた2人。これまでの経緯や再発防止策などについて説明しました。



農林水産省が最初に立ち入り調査を行ったのは2023年7月。関係者によると、水迫畜産の牛肉を食べた人から「肉がかたい」といった情報が農水省に寄せられたことが1つのきっかけでした。

10日の会見で、会社が不適正な表示があったことを把握したのは2023年9月末だった明らかにしました。農水省から食品表示法に基づく指示や牛トレーサビリティ法に基づく勧告を受けたのは、今年3月10日です。2年半の間、会社として出荷をとめず、自治体や事業者にも報告していませんでした。



（内田直之キャスター）

「各自治体や事業者になぜ連絡がしなかったのでしょうか。被害を最小限にとどめることができたのではないか？そこはどう考えますか？」



（10日付で事業部長水迫政輝 取締役）

「私として（農水省の）調査が終わったところで、何かしら判断しなければいけないと思っていた。今、考えれば、そこで商品の出荷を停止して、各自治体に速やかに連絡すべきだったと反省しています」



農水省の調査が終わった後に対応すればよいと考えたと説明しました。

今回の問題を受けて水迫政治社長が10日付で辞任、長男の水迫政輝取締役が取締役を辞任したことを明らかにしました。二男の水迫栄治取締役が代表取締役社長に就任したということです。



ふるさと納税の寄付者への対応については、これまで代替品を送るなどの考えを示していましたが、10日の会見では、自治体と協議して対応したいとしました。

■杜撰と言わざるを得ない会社の管理体制

なぜ、今回の問題が起きたのか？水迫畜産が10日の会見であげた原因がこちらです。



①食品表示や制度に関する責任の所在を明確にせず担当者に一任していた

②チェック体制を確立していなかった

③制度への会社の認識の不足、コンプライアンス意識が欠如していた

このように発表しました。具体的にはこちらです。表示などを行うのは、専門性のある担当者に任せきりだったということです、また、相互に確認しあうような態勢もなかったことを原因にあげました。



今回の問題について、意図したものではなくあくまでも「勘違い」や「確認不足」だったと強調しました。意図せずにこんなミスが起きるのか？疑問に感じる人も多いかもしれません。こう説明しました。



（水迫畜産・水迫政輝元取締役）

「ほとんどが、黒毛和牛の仕入れ。ホルスタインがほとんど入荷がない。黒毛和牛との認識で伝票とのチェックをしないまま入力していたものが、それを黒毛和牛と指示していた」



あくまでも、確認不足だったということです。



10日示された再発防止策を簡潔にまとめました。



①責任体制の明確化

②工程ごとの相互チェック

③表示が不一致の時の出荷停止

④帳簿保存の徹底

⑤定期教育を柱とする再発防止



さらに、社長直轄の「品質管理チーム」を置いて適切な食品の表示を徹底するということです。

取材で見えてきたのは、水迫畜産の会社の体制の不備です。杜撰だったと言わざるを得ません。不適正な表示があったことを会社が把握したのは2023年9月末です。



水迫政輝、当時の取締役は、実の父親、水迫政治元社長や弟で取締役だった水迫栄治現社長にそのことを共有せず出荷を続けていました。このことについて、水迫栄治社長は「一族経営の甘えや悪い部分が出てしまった」と話していました。

■「畜産農家がしてはいけないこと」同業者からも強い批判

「食品を扱う事業者として猛省している」。社長からはそんな言葉もありましたが、畜産王国、鹿児島で起きた今回の問題は業界の関係者や消費者にも波紋が広がっています。



牛の飼育や食肉の製造・加工・販売などを手掛ける県内大手のトップは。



（カミチクホールディングス・上村昌志社長）

「大変残念。嘘でしょと思った。畜産農家がそれをしてはいけないと、鹿児島の農家になんて言うのよと。すごく悔しい思いと腹立たしい思いでいっぱいになった。本当に誠心誠意、もう一回（体制を）作り直していくと思っているし、それを期待している。ただ、それができないのであれば、畜産業だけ残して精肉業をやめた方がいい。これはやっぱり社会にとって責任だ」

県民からも厳しい声が。



（鹿児島市在住（30代））

「ちょっとショック。子供が生まれてから、よりどこのだろう？と見るようになったので、それを信頼して私も選んでいる。そういう違ったものを書かれると、信用がなくるので選ぶ時に本当？と思う」



（指宿市在住（70代））

「（ふるさと）納税を他の県からしている人たちに申し訳ない」



（鹿児島市在住）

「あれはいけない。ごまかしはいけない。（Q鹿児島のイメージは？）かなり下がると思う。和牛も黒豚も、あれを名誉挽回するには結構（時間が）かかるのでは」



県産の肉をふるさと納税で購入した経験のある観光客は。



（神奈川からの観光客（20代））

「ちょっとショック。ある意味で詐欺まがいという印象もある」

■会見の対応をどう見た？食の専門家が指摘

水迫畜産の会見について、食の情報の専門家はどのように見たのでしょうか。日本フードアナリスト協会の横井裕之理事長です。問題が発覚して約1か月経ってからの会見。誠意を見せるためにも“こまめに情報を提供すべきだったのでは”と指摘します。



（日本フードアナリスト協会・横井裕之理事長）

「こまめに情報を出して、できれば発覚の翌日に、今、調べています！でもいいから会見をした方がよかったのでは。1か月かかったのは時間がかかりすぎではないか」



水迫畜産は、責任体制の明確化や管理体制の徹底など5つの再発防止策をあげました。

（日本フードアナリスト協会・横井裕之理事長）

「基本的には当たり前といえば当たり前。ちゃんとした会社は、元々やってなければいけないこと。反対に今までやっていなかったの？これは当然やると。それ以外にこんなことやるというのを消費者は聞きたかったという気はする。当然、新たにこれから頑張ってやるというのは一歩前進」

畜産王国、鹿児島ブランドへの信頼を失墜させる今回の問題。水迫畜産には、問題にしっかりと向き合って信頼を回復してほしいと話します。



（日本フードアナリスト協会・横井裕之理事長）

「鹿児島は畜産王国。これはもう東京にいる私たちから見ても鹿児島というブランドは、北海道とかと同じぐらい。本当にビッグネームだと思う。一回落としてしまった、壊してしまった信頼というのは、本当に取り戻すのには、何年何十年かかるかもしれない。でもそれは一つ一つ誠実に本当にバカ正直に向き合ってもらいたい」