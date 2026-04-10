問題発覚後 初めての記者会見

問題の発覚から1か月。牛肉の種類や産地を不適正に表示し販売した指宿市の水迫畜産が10日、初めて記者会見を開き、謝罪しました。

2年半前に問題を認識していたものの、公表していなかったことが分かりました。

（水迫畜産 水迫栄治新社長）「誠に申し訳ございません」

水迫畜産は午後、県庁で、先月10日の問題発覚後、初めて記者会見を開きました。

水迫政治社長は辞任

水迫政治社長は10日付けで辞任し姿を見せず、次男で新たな社長に就いた水迫栄治取締役と、長男で牛肉の加工などを担う水迫政輝部長が出席しました。

「確認不足によるものが大部分」

水迫畜産は2023年1月から1年間、乳牛などを「黒毛和牛」と表示したり、県外産を含んだ牛肉を「鹿児島県産」と表示したりしていました。

数量はあわせて27トンで、農林水産省は是正を指示しました。

Q.牛肉の管理があまりにずさんではないか？

（水迫畜産・ミートデザインワークス事業部 水迫政輝部長）「企業風土というよりは私の認識不足、確認不足によるものが大部分」

水迫畜産は、責任の所在が明確でないためチェック機能が働かず、法律の理解が不十分だったと説明。「意図的でなはない」と強調しました。

2年半の間 問題を公表せず

Q.会見まで1か月かかり、説明責任を果たせているのか？

（水迫畜産 水迫栄治新社長）「事実確認を先にした上で消費者に説明できる体制を作ろうという思いで、記者会見よりで皆様にお詫びする時間よりも先に事実関係を優先してしまった」

水迫新社長は、「2023年の9月末に、九州農政局の指摘で問題が発覚していた」と明らかにしました。これまで2年半の間、問題を公表していなかったことになります。

（水迫畜産・ミートデザインワークス事業部 水迫政輝部長）「（農政局の）調査が続いているという認識だったので、調査結果が出たらすぐに報告（公表）しようという考えだった」

Q.水迫畜産規模の畜産業者では考えにくいミスでは

（水迫畜産 水迫栄治新社長）「ミスは個人の責任者の責任。なぜ部門トップでありながらしっかり確認しなかったか、私個人としても非常に不満で怒りを覚えている」

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