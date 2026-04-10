人とモノとの交差点『トバログ』をご紹介します。

人とモノとの交差点『トバログ』

今週のピックアップ

『【カバンの中身】ここ最近の持ち歩いているモノたち』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

トバログさん：「基本的にはガジェットとか暮らしの道具について、情報発信をしています。主に今はYouTubeで活動しているんですけど、もともと10年ほど前からブログとして活動していて、5年ほど前から動画がメインになってきました。

『人とモノとの交差点』という言葉をよく使っていて、モノだけじゃなくて、その先にいる人だったり、そういう職業の人はどういうモノを使っているかとか、そのインタラクティブにモノと人を紹介するようなことをして、主にルームツアーとかカバンの中身みたいなコンテンツも展開しているというイメージです」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

トバログさん：「基本はずっとテキストはやりたいとは思ってたんですけど、ちょうどブログからYouTubeに移行する人が増える時期だったり、アフィリエイトサイトや企業サイトを取り巻く環境がすごく不安定になって、個人では難しく感じるところが一つありました。あとは当時、海外によく1か月単位で旅行に行ってたんですけど、その時に『ブログってまだあるんだ、YouTubeチャンネルだったら僕らも見れるんだけどね』みたいに言われたりして、それでちょっとやってみようかなっていうのが主な理由ですね」

――おすすめの動画は何ですか？

トバログさん：「おすすめの動画は『【カバンの中身】ここ最近の持ち歩いているモノたち』というタイトルの動画です。カバンの中身はブログ時代からずっとやっているコンテンツで、自分のアイコン的な存在だと思って選びました。1年後に聞いても全然違うモノが入ってると思うんですけど、そういうタイムトラベルのような面白さがあるなと思っています。これも白背景っぽい感じ（正確にはグレー）で撮っていて、自分の雰囲気が出せたかなというところです。白基調の背景の中で、真っ白や真っ黒のアイテムを紹介すると映えるので、その構造をしっかり作るようにしています。

定期的に自分のカバンの中身を写真に収めて語っていくことで、10年後とかに見た時に『この時なんでこれ持ってたんだっけ？』とか『まだこの形のiPhone持ってる』みたいな懐かしさや面白さがあると思って、定期的に載せるようにしています。この動画の時はちょうど本を書いていた時期で、実用性はほぼないんですけど電子ペーパー搭載の最後のモデルのワープロ（キングジム）を持っていました。あとはDSiを普段から使っていて、ファミコンウォーズを遊ぶためのものなんかも載っています」

【カバンの中身】ここ最近の持ち歩いているモノたち

https://www.youtube.com/watch?v=d03OeVd4uh4



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

トバログさん：「今後もやっぱりトバログとしては、ちょっとひと味違うような動画をまたいろいろ出していきたいなと思っているので、ご期待いただければ嬉しいです」

モノのスペックだけでなくその背景にある思想まで、ガジェットや暮らしの道具を通して「人とモノとの交差点」を発信し続ける『トバログ』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『トバログ』

https://www.youtube.com/@tobalog_toba

Xのアカウント『トバログの人 ｜鳥羽恒彰』

https://x.com/tobalog

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島