厚生労働省によりますと、医療機関やメーカーなどから中東情勢の影響による医療物資の供給に関する相談が543件寄せられており、上野厚労大臣は10日、医療関係団体と意見交換を行いました。

中東情勢を受けて、厚生労働省が設置した相談窓口などには、医療機関やメーカーなどからこれまでに543件の相談が寄せられています。安定供給に影響があると判断されたのは16件で、このうち6件が解決済みや道筋が立っているということです。

中には、企業への働きかけで、消毒液の供給が4月下旬から少なくとも6月末まで継続できるようになったり、小児用のカテーテルや注射のシリンジなどで安定供給に解決できた製品もあるということです。また、残りの10件については、透析回路やグローブなどで、対応検討中となっているということです。

災害時の情報共有システム「EMIS」を活用し、全国およそ1万3000の医療機関が在庫状況などをオンラインで報告できる新システムの運用が開始しました。

こうしたなか、上野大臣は10日、医療関係団体との意見交換会で、供給の偏りの解消に向け、「当面の必要量に見合う量のみ活用するなど、落ち着いた対応をお願いを申し上げます」と述べました。

医療関係団体からは、今後もすべての医療機関が物資を確保できるよう、買い占めを防ぐためにも政府の正確な情報発信を求める声が出たほか、価格上昇への懸念などについても意見が交わされたということです。