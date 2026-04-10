原油不足でアジアの農家悲鳴　キャベツ出荷しても“赤字”畑で腐らせること選んだ農家も　ガソリンスタンドは「燃料なし」

フィリピンでキャベツ農家を営む男性。

燃料費の高騰と野菜価格の下落で生活が苦しくなっているといいます。

キャベツ農家：

すでに赤字になっています。キャベツの価格が下がれば、もう何も残りません。

燃料費が上がったため、キャベツ1kgを生産するのに50円ほどかかるそうですが、出荷しても20円ほどでしか売れないといいます。

損失を出して売るより、畑で腐らせることを選んだ農家もいました。

出荷をやめたキャベツ農家：

燃料価格の高騰で大きな影響が出ています。出荷しても、私たちの手元には何も残りません。

アジア各国に広がる中東情勢の影響。

バングラデシュの米農家では、田んぼに水を供給するポンプに使う燃料の確保に四苦八苦しているといいます。

米農家：

昼間は給油所の列に並んでいます。ここ数週間、昼間に農作業する人は誰もいません。

数時間並んでも、購入できる燃料は1人5リットルまで。

この日、容器を持ってガソリンスタンドに向かったものの、スタンドにはロープが張られ「燃料なし」と書かれていました。

米農家：

戦闘が終わることを心から祈っています。そうすれば、すべてが元通りになるでしょう。祈ります。