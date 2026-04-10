大阪育ちでこの春、富山に来た中久木さんが富山湾の海の幸を取材しました。

取材したのはベニズワイガニです。といっても向かったのは海ではなく、魚津水族館。ベニズワイガニや漁についての展示を、きょうから始めたんです。



▽中久木アナ

「寿司といえば富山、ベニズワイガニのお寿司も最高ですよ！こちらには大量の寿司ネタ！カニ、カニ、カニ、カニ、真っ赤なベニズワイガニ！でもこちらイケスではなく水槽なんです」





魚津水族館の「深海生物コーナー」。ここできょうから始まったのが…その名も「ベニズワイガニ激推し水槽」富山湾を代表する海の幸ですが、なぜ「激推し」なんでしょう？▽魚津水族館 吉岡飼育員「魚津は、実はカニカゴ漁が発祥の地とされてまして、そこでスタッフみんなで、じゃあベニズワイガニ推していこうよ、って形になってこのベニズワイガニが激推し水槽が誕生したという形です」恥ずかしながら私、ズワイガニとベニズワイガニの違いをよく知らなかったのですが。▽吉岡飼育員「生態はですね、ズワイガニよりももっと深い場所に住んでいるという特徴もあります」▽中久木アナ「おいしくてそして見た目も赤くて、こうやって見ていると水槽も映えますね」▽吉岡飼育員「そうですね、とても映えな水槽となってます」水槽の中には、展示のきっかけになったというカニかごのレプリカも展示されています。▽吉岡飼育員「いろんなベニズワイガニが入ってくるんですが、大きいベニズワイガニは外に出ることができなくて、代わりに小さいベニズワイガニは自由に外に出ていくことができるので、取りすぎになったりしない、環境を守る役目もあるようなカニかごになってます」カニかご漁に、資源保護のメリットもあったとは、勉強になりました！そして館内には水槽を興味深く眺める家族連れが。▽中久木アナ「どうでしたか」▽父親「ゆで上がったわけじゃないんですよね、この赤いのって」▽中久木「生きてます、ご覧のように」▽父親「そう、でも ゆで上がってるのかと思って、おいしそうに見えて、しゃあないなみたいな感じだったんですけど」富山湾でベニズワイガニ漁が行われるのは、来月末まで。魚津水族館はこの展示をカニが確保できる限り続けたいとしています。