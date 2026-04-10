タレントでボディビルダーの横川尚隆が１０日、ＳＮＳを更新。究極に鍛え上げた自身の左腕を披露した。理解不能な筋肉の肥大の仕方にコメント欄には「なにがどうなっちょるんや」「人体構造にあったらあかんレベルの、溝あるやん」などの言葉が並んだ。

「３１歳青春ど真ん中 職業きんにく きんにくが身分証 人生きんにくまみれのただのきんにくが世界とって世界のおおきんにくになるぞ そんで壮絶に散って骨になるんだでも俺のきんにくは世界のみんなの記憶の中で生き続けるのさ つまり俺は不死身だ 約半年間の減量開始！！」と振り切った書き込みとともに１枚のモノクロ写真を公開した。

上腕三頭筋はモリッモリッと膨れ上がり、肩にある三角筋は、大きく盛り上がった中央に謎の穴が存在している。常人ではどうなっているのか分からない状況に、驚きを超えて戸惑うコメントが多数上がった。

「なにこれって思っちゃった、デカすぎて」「くっきりした溝？いつも想像を超えててカッケー」「これどこの筋肉なの？」「解剖学無視してくるのやめてほしい」「一体どーなってるんだ」などの声とともに「馬蹄形がハッキリしてる。かっこいい」という声も上がった。