横浜／新高島駅周辺にて4月30日から5月4日までの5日間に開催される回遊型イベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』の最新情報が公開された。

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今回は、『YOKOHAMA COAST garage+』に出演する約60組のクリエイターを一挙発表。5月2日にはCBCラジオ『RADIO MIKU』による特別企画の開催も決定し、KT Zepp Yokohamaでの各公演のチケット一般発売がローソンチケットにて開始された。

また、各会場のタイムテーブルおよびフェス全体のタイムライン、全体マップを公式サイトにて公開。オフィシャルグッズの全ラインナップも発表され、販売会場や時間などの詳細は公式サイトのグッズページにて確認できる。

さらに、本フェスの協賛として新たに日清食品が決定。発売50周年を迎える『日清焼そばU.F.O.』とのコラボレーション企画などの展開を予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）