水戸や岡山で新外国人選手の登録が完了、町田や京都は内定大学生を特別指定選手登録
Jリーグは10日、登録選手の追加および抹消を発表した。J1では水戸ホーリーホックが獲得した新外国人FWパトリッキを登録。流通経済大からFC町田ゼルビアに入団が内定し、特別指定選手としての承認を受けたDF西川楓人の登録も完了している。
■J1
水戸ホーリーホック
20 FWパトリッキ
FC町田ゼルビア
29 DF西川楓人(流通経済大、特別指定)
京都サンガF.C.
41 MF立川遼翔(新潟医療福祉大、特別指定)
ファジアーノ岡山
9 FWレオ・ガウショ
アビスパ福岡
58 DF藤川虎三(2種)
■J2
アルビレックス新潟
11 MFダニーロ・ゴメス
カターレ富山
24 DF丸山嵩大(新潟経営大、特別指定)
ジュビロ磐田
20 DF加藤大育
藤枝MYFC
48 MF行友祐翔
■J3
福島ユナイテッドFC
15 DFナム・ヒョンミン
96 MF吉田陣平
レノファ山口FC
37 GK山ノ井拓己
愛媛FC
55 FW西条将太
鹿児島ユナイテッドFC
37 DF川上篤人(2種)
38 GK上高原奏輝(2種)
■J1
水戸ホーリーホック
20 FWパトリッキ
FC町田ゼルビア
29 DF西川楓人(流通経済大、特別指定)
京都サンガF.C.
41 MF立川遼翔(新潟医療福祉大、特別指定)
9 FWレオ・ガウショ
アビスパ福岡
58 DF藤川虎三(2種)
■J2
アルビレックス新潟
11 MFダニーロ・ゴメス
カターレ富山
24 DF丸山嵩大(新潟経営大、特別指定)
ジュビロ磐田
20 DF加藤大育
藤枝MYFC
48 MF行友祐翔
■J3
福島ユナイテッドFC
15 DFナム・ヒョンミン
96 MF吉田陣平
レノファ山口FC
37 GK山ノ井拓己
愛媛FC
55 FW西条将太
鹿児島ユナイテッドFC
37 DF川上篤人(2種)
38 GK上高原奏輝(2種)