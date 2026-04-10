　Jリーグは10日、登録選手の追加および抹消を発表した。J1では水戸ホーリーホックが獲得した新外国人FWパトリッキを登録。流通経済大からFC町田ゼルビアに入団が内定し、特別指定選手としての承認を受けたDF西川楓人の登録も完了している。

■J1

水戸ホーリーホック

20 FWパトリッキ

FC町田ゼルビア

29 DF西川楓人(流通経済大、特別指定)

京都サンガF.C.

41 MF立川遼翔(新潟医療福祉大、特別指定)

ファジアーノ岡山

9 FWレオ・ガウショ

アビスパ福岡

58 DF藤川虎三(2種)

■J2

アルビレックス新潟

11 MFダニーロ・ゴメス

カターレ富山

24 DF丸山嵩大(新潟経営大、特別指定)

ジュビロ磐田

20 DF加藤大育

藤枝MYFC

48 MF行友祐翔

■J3

福島ユナイテッドFC

15 DFナム・ヒョンミン

96 MF吉田陣平

レノファ山口FC

37 GK山ノ井拓己

愛媛FC

55 FW西条将太

鹿児島ユナイテッドFC

37 DF川上篤人(2種)

38 GK上高原奏輝(2種)