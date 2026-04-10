阿久根市の海中から引き揚げられた旧日本軍の戦闘機、紫電改。その機体が9日、陸へと移されました。81年の時を超えて引き揚げられた貴重な遺産が戦争の記憶を伝えていきます。



9日、出水市の港には、大きなクレーンを載せた台船が停泊していました。行われていたのは、旧日本軍の戦闘機、紫電改を陸に揚げる作業です。



1945年4月、出水市の上空でアメリカのB29編隊と交戦し阿久根市の折口浜に不時着した紫電改。搭乗していた林大尉は、命を落としました。紫電改はその後、阿久根の海の中で長い眠りについていました。





林大尉の霊を慰め、貴重な戦跡を遺そうと8日、81年の時を経て地上へ引き揚げられました。海岸にはその様子を一目見ようと多くの人が集まりました。中には、林大尉と同じ部隊だった隊員の孫も。(同じ部隊だった隊員の孫・江嶋香さん)「80年以上海底に浸かっていたので形が少しでも残っているだけけいいのかな。小さい頃から話だけは聞いていたので祖父が生きていれば喜んだと思う」しっかりと残された両翼。紫電改の特徴でもある2連式の20ミリ機銃も残っていました。(NPO法人北薩の戦争遺産を後世に遺す会・肥本英輔会長)「80年間もよく頑張ったねという思い。ここまで残っていたのがありがたい」国内に現存する紫電改は愛媛県が1979年に引き揚げた1機のみ。戦争の記憶を伝える貴重な遺産です。9日は引き揚げた機体をゆっくりと台船から吊り上げ、陸へと移しました。(見に来た人)「一部はまだピカピカ光っているから81年も海水の中にあったとは思えないような保存状況。よく残ってたなと」(NPO法人北薩の戦争遺産を後世に遺す会・肥本英輔会長)「今後保存をどうするかできれば専門の技術者と相談しながらどうしたら一番ベストか判断していきたい」機体は1年近く水槽に沈めて塩を抜いたあと、出水市内で展示することも検討されています。