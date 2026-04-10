今春の選抜で8強入りした山梨学院は10日、甲府市内のグラウンドで行われた練習を公開した。

昨年8月に台湾で行われた「第12回BFAU15アジア選手権」で準優勝したU15日本代表メンバーの村橋照平内野手（1年＝狭山西武ボーイズ）、倉田雄星内野手（1年＝湖南ボーイズ）、左腕・梅村全投手（1年＝愛知尾州ボーイズ）が取材に応じた。

三塁と二塁を守り、中学時代は通算15本塁打を放った強打の内野手・村橋は「山梨学院に来たからには甲子園出場、日本一を獲るという気持ちです」と意気込んだ。30校以上の強豪校から誘いがあったが、猛練習に打ち込んで腕を磨く山梨学院のカラーに惹かれた。「厳しい環境に身を置きたかった。自分は手を抜かない性格なので山梨学院が一番合っていると思いました」と明かした。

二塁を主戦場とし、卓越した打撃センスから中学球界を代表する内野手として注目を浴びた倉田は「練習を見学した時に（選手の）一球にかける思いの強さを感じました」と進学理由を明かし、「挟殺プレーや中継プレーなど細かい守備が勉強になっています。このチームで日本一を獲りたい」と高く目標を掲げた。

最速137キロ左腕の梅村は投手兼外野手としてプレーする。昨夏まで山梨学院で主将を務めた梅村団（富士大1年）を兄に持つ4人兄弟の末っ子は「兄がいたことも理由ではありますが、いろいろな監督さんとお話する中で吉田洸二監督の考え、思いに凄く惹かれて、この監督さんを日本一にしたいと思ったので決めました」と語った。昨夏に兄が達成した甲子園4強を上回る日本一を目指す。

今春の選抜ではダブルエースの右腕・菰田陽生、左腕・檜垣瑠輝斗を故障で欠く中で8強に食い込んだ。吉田健人部長は「明るい子が多く、良い学年になりそうな予感がします。春は2年生を含めて下級生をしっかり使っていこうと思います」と新たな競争を歓迎した。（アマチュア野球担当キャップ・柳内 遼平）