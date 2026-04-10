4月10日、元AKB48で女優の川栄李奈がInstagramのストーリーズを更新。離婚を発表した。

川栄の離婚については、9日ごろから各スポーツ紙が報じていたが、それを受ける形で、川栄本人が口を開いたようだ。

「ストーリーズには、関係者やファンに向けて《私事で恐縮ではございますがこの度私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました》と、離婚したことを伝えていました。そのうえで《今後も俳優として、母として更に精進してまいります》と、仕事を続けていく決意をつづりました」（芸能プロ関係者）

同様に、夫だった廣瀬智紀もInstagramのストーリーズで、離婚を報告。《彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません》《今後は新たな関係性を築きながら、親として共に子どもたちを育ててまいります》と、川栄や子どもへの思いをつづった。

結婚生活7年で、ピリオドを打つこととなった2人。しかし意外にも、世間からは冷めた声が聞こえてくる。

《たぶん驚く人いないよ、申し訳ないけど、格差がすごかった》

《よく持った方なのでは…??結婚してすぐ旦那さん二股?とか報道されてなかったっけ?》

Xには、これまで漂っていた“危うさ”を指摘する声が多く聞かれた。

「2人が結婚したのは2019年5月。川栄さんは2015年8月にAKB48を卒業し、女優として活躍の幅を広げていた最中でした。一方の廣瀬さんは、俳優として舞台を中心に活躍し、2.5次元作品から硬派な役まで幅広く演じていましたが、当時から圧倒的に川栄さんの知名度が高く、露出度も多かったことから、“格差婚”といわれたこともありました」（芸能ジャーナリスト）

それだけではなく、結婚を発表してからわずか5日後、「週刊文春」で廣瀬の二股交際疑惑が報じられた。それを受けて川栄は、当時のTwitterで《本当のことは本人にしかわかりませんからね》《今後頑張りましょうか》と前向きにコメントしていた。

さらに、このときすでに第1子を妊娠していたため《私はね今パワー2倍なの!大丈夫よ》と、強い思いを記していたが、離婚の発表に当時のことを思い出すファンも多かったようだ。

「スポーツ紙によると、2人の破局理由は“すれ違い”によるものだと言います。とくに川栄さんは、子育てをしながら、2022年にはNHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』でヒロインを務め、国民的女優となりました。2025年には写真集を発売し、3本のドラマに出演するなど、多忙を極めています。結婚当初から漂っていた不穏な空気は、忙しいなかで、埋められない壁となってしまったのかもしれません」（同前）

それでも7年続いた、といえるのかもしれない。