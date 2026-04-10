DOBERMAN INFINITYが、ライブツアー＜DOBERMAN INFINITY LIVE TOUR 2026 “PRESENT”＞を開催することを発表した。

DOBERMAN INFINITYは2024年6月に結成10周年を迎え、2025年はホールツアーを開催し10周年イヤーを締め括った。そしてこの度、ファンに向けてグループの“PRESENT”を各地で届けるべく、大阪公演を皮切りに6都市7公演を巡る。今回は、グループの現在＝PRESENT、そしてライブをファンへの贈り物＝PRESENTとしてツアータイトルを名付けたという。

チケットは4月11日15時よりWe are D.Iにて先行抽選予約がスタートする。

◾️＜DOBERMAN INFINITY LIVE TOUR 2026 “PRESENT”＞ 2026年

6/16（火）大阪・オリックス劇場 開場17:30/開演18:30

7/12（日）大阪・グランキューブ⼤阪（⼤阪府⽴国際会議場）開場16:00/開演17:00

8/12（水）埼玉・川⼝リリア・フカガワみらいホール（メインホール）開場17:45/開演18:30

9/2（水）岐阜・⻑良川国際会議場 開場17:45/開演18:30

9/9（水）千葉・森のホール21（松⼾市⽂化会館）開場17:45/開演18:30

9/19（土）福岡・福岡国際会議場 メインホール 開場16:15/開演17:00

10/15（木）東京・昭和⼥⼦⼤学 ⼈⾒記念講堂 開場17:30/開演18:30 ▼チケット代金

1.全席指定 \9,900（税込）

2.D6シート：\14,850（税込）

※2.D6シートはWe are D.I先行抽選予約の購入者限定受付となります。

詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/42070/

◾️「Proud」

配信：https://ldh.lnk.to/Proud https://x.gd/xoa8X