「40代なのに、新人みたいじゃない！」異動先の上司の厳しさに悲鳴！ でも、上司から『最高のエール』が
子育ても落ち着いた時期、新しい部署へ異動に。
「心機一転頑張りたい」と思っていたら、新しい女性上司はとっても厳しくて！？
筆者の友人C子が体験したお仕事エピソードをご紹介します。
この春、新しい部署へ
子育てが落ち着き、
「これからは仕事をもっと頑張りたい」
と思っていた春、新しい部署へ異動になった私。
少しワクワクしながら新しい部署へ挨拶へ行くと、待っていたのは真面目そうな女性の上司。
「これからお世話になります」
と挨拶をすると
「期待しています」
と落ち着いた声で言われました。
厳しい女性上司
しかし、新しい部署で、さっそく壁にぶつかることに。
「これ、やり直して」
と机に戻された資料は、赤ペンで修正ばかり。
「これ、全部ですか？」
とやや驚いて言うと
「はい」
とさらりと言う女性上司。
必死に食らいつく
私は内心、
「新人でもないのに、40代半ばでこんなにダメ出しされるなんて！」
とショックでしたが、同時に
「これも自分を成長させるチャンス」
と必死に食らいつきました。
女性上司の意外な過去
そんなある日、その女性上司も、子育てが落ち着いてから本格的に仕事を再開した人だったと、同期から聞きました。
「もしかしたら、私と同じ経験しているのかな」
と思った私。