「40代なのに、新人みたいじゃない！」異動先の上司の厳しさに悲鳴！ でも、上司から『最高のエール』が

子育ても落ち着いた時期、新しい部署へ異動に。

「心機一転頑張りたい」と思っていたら、新しい女性上司はとっても厳しくて！？

筆者の友人C子が体験したお仕事エピソードをご紹介します。

この春、新しい部署へ

子育てが落ち着き、

「これからは仕事をもっと頑張りたい」

と思っていた春、新しい部署へ異動になった私。

少しワクワクしながら新しい部署へ挨拶へ行くと、待っていたのは真面目そうな女性の上司。

「これからお世話になります」

と挨拶をすると

「期待しています」

と落ち着いた声で言われました。

厳しい女性上司

しかし、新しい部署で、さっそく壁にぶつかることに。

「これ、やり直して」

と机に戻された資料は、赤ペンで修正ばかり。

「これ、全部ですか？」

とやや驚いて言うと

「はい」

とさらりと言う女性上司。

必死に食らいつく

私は内心、

「新人でもないのに、40代半ばでこんなにダメ出しされるなんて！」

とショックでしたが、同時に

「これも自分を成長させるチャンス」

と必死に食らいつきました。

女性上司の意外な過去

そんなある日、その女性上司も、子育てが落ち着いてから本格的に仕事を再開した人だったと、同期から聞きました。

「もしかしたら、私と同じ経験しているのかな」

と思った私。