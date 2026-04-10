The Ravens、暗がりに光をともすような新曲「One More Song」配信リリース決定
The Ravensが、2026年4月15日に新曲「One More Song」を配信リリースすることを発表した。
本楽曲の作詞・作曲はKj。音楽がだれかの道しるべになるなら、と暗がりに光をともすような楽曲に仕上がっているという。なお、本作の配信リリースを記念したキャンペーンも実施。参加者にはもれなくKjデザインのジャケット写真を使用したオリジナル「One More Song」の壁紙がプレゼントされる。
The Ravensは全国ツアー＜THE RAVENS LIVE TOUR 2026 群像劇＞を、5月9日の千葉・柏PALOOZAより開催する。全国14公演が行われ、ファイナル公演は神奈川・横浜1000 CLUBで7月10日に行われる。チケットは一般販売が始まったばかりだが、早くも売り切れ続出となっているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️「One More Song」
2026年4月15日（水）リリース
配信：https://theravens.lnk.to/OneMoreSong
▼「One More Song」 Apple Music:Pre-Add／Spotify:Pre-Save＆ライブラリ追加キャンペーン
対象配信サイト：Apple Music、Spotify
期間：2026年4月10日（金）19時00分〜2026年5月8日（金）23時59分
特典：「One More Song」オリジナルスマートフォン壁紙
CP応募サイト：https://www.toneden.io/v-dd/post/onemoresong
CPに関する詳細： https://theravens.jp/
◾️＜THE RAVENS LIVE TOUR 2026 群像劇＞
2026/5/9（土）柏PALOOZA OPEN 17:00 / START 18:00
2026/5/10（日）水戸ライトハウス OPEN 17:00 / START 18:00
2026/5/16（土）広島LIVE VANQUISH OPEN 17:00 / START 18:00
2026/5/17（日）福岡BEAT STATION OPEN 17:00 / START 18:00
2026/5/27（水）HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3 OPEN 18:00 / START 19:00
2026/5/30（土）高松DIME OPEN 17:30 / START 18:00
2026/5/31（日）KYOTO MUSE OPEN 17:00 / START 18:00
2026/6/9（火）秋田Club SWINDLE OPEN 18:00 / START 19:00
2026/6/10（水）仙台darwin OPEN 18:00 / START 19:00
2026/6/13（土）名古屋THE BOTTOM LINE OPEN 17:00 / START 18:00
2026/6/14（日）大阪BIGCAT OPEN 17:00 / START 18:00
2026/6/25（木）新潟GOLDEN PIGS RED STAGE OPEN 18:15 / START 19:00
2026/7/9（木）代官山UNIT OPEN 18:00 / START 19:00
2026/7/10（金）横浜1000 CLUB OPEN 18:00 / START 19:00
▼チケット
前売\5,800（税込）※ドリンク代別途必要
詳細：https://theravens.jp
◾️リリース情報
▼「天国レイヴンズ」
配信：https://theravens.lnk.to/TengokuRavens
▼3rdアルバム『Ghost Notes』
配信：https://theravens.lnk.to/GhostNotes
1.Ghost Notes
2.共鳴夜光
3.ボマー
4.D・U・H
5.Sympathy
6.生活
7.Pest Control
8.Red Pill
9.Come As U Are
10.ミルフィーユ
関連リンク
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